28.02.2020, 21:01

ВИДЕО: Таллиннская детская больница внесет свой вклад в улучшение экологии


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ВИДЕО: Таллиннская детская больница внесет свой вклад в улучшение экологии
Скриншот

Таллиннская детская больница приступила к уменьшению экологического воздействия своего автопарка. С компанией Neste Eesti было заключено соглашение, согласно которому в дальнейшем детский реанимобиль будет ездить на топливе Neste MY.

Компания Neste Eesti предоставляет бесплатное топливо для поездок реанимобиля Таллиннской детской больницы с 1993 года, когда был учрежден Фонд поддержки Таллиннской детской больницы. По словам руководителя фонда Инны Крамер, для них было важно, чтобы переход на произведенное из возобновляемого сырья дизельное топливо Neste MY не потребовал никаких дополнительных инвестиций.

”Возникла возможность сделать поездки детского реанимобиля более экологичными, и мы ей воспользовались. На новом топливе будет ездить как существующий реанимобиль детской больницы, так и новый, который приобретут для больницы в этом году. Мы хорошо понимаем важность заботы об окружающей среде, поскольку наша основная работа — спасение молодых жизней, — отметила Инна Крамер. — Мы от всего сердца благодарны компании Neste Eesti за то, что она поддерживает поездки нашего реанимобиля вот уже 27 лет, являясь самым старым партнером нашего фонда”.

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”Хороши все решения, позволяющие достичь поставленных экологических целей, чтобы мы смогли оставить своим детям планету в лучшем состоянии. Сегодня на наших дорогах и на предприятиях используется множество автомобилей и прочей техники с дизельными двигателями. Neste MY является эффективным решением — в ходе жизненного цикла этого дизельного топлива выделяется на 90% меньше парниковых газов, а при его производстве используется на 100% возобновляемое сырье”, — сказал руководитель Neste Eesti Деннис Антамо.

Ежегодно реанимобиль Таллиннской детской больницы осуществляет в среднем 250 выездов для транспортировки находящихся в тяжелом состоянии пациентов. Также при необходимости в отделение новорожденных Таллиннской детской больницы на нем доставляют младенцев из таллиннских родильных домов и родильных отделений других эстонских больниц. Рабочим регионом реанимобиля является Северная Эстония: от Таллинна до Пайде и от островов до Нарвы. Реанимобиль предназначен для транспортировки в больницу пациентов в наиболее тяжелом состоянии. Детский реанимобиль перевозит детей самого разного возраста — от преждевременно рожденных младенцев до 18-летних подростков.

Загрязнение окружающей среды, имеющее место при производстве и использовании Neste MY, на 90% меньше, чем при использовании фоссильного дизельного топлива. Neste MY — парафиновое дизельное топливо, произведенное из полностью возобновляемого сырья, оно хорошо хранится, выдерживает температуры до -38 градусов, не обладает характерным для фоссильного топлива запахом.

Подробнее о дизельном топливе из возобновляемого сырья Neste MY можно прочитать здесь: www.nestemy.ee

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