ВИДЕО: Пярнуские морские спасатели нашли в кустарнике тюлененка

Ляэнеская префектура пишет на свой странице в Facebook:

"Морские спасатели Эрвин, Мадис и Кармо были очень удивлены, когда нашли в кустарнике примерно в 500-600 метрах от берега детеныша тюленя. Проконсультировавшись с Инспекцией окружающей среды, они поместили животное в одеяло и отнесли обратно на берег. Там тюлень еще минутку осматривался, но затем проворно начал двигаться обратно к морю".