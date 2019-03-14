14.03.2019, 21:05

ВИДЕО: Пярнуские морские спасатели нашли в кустарнике тюлененка

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ВИДЕО: Пярнуские морские спасатели нашли в кустарнике тюлененка
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Отправившиеся сегодня утром проверить ледовые условия на пляж Рейу в Пярнумаа морские спасатели Пярнуского отделения полиции нашли в кустарнике детеныша тюленя.

Ляэнеская префектура пишет на свой странице в Facebook:

"Морские спасатели Эрвин, Мадис и Кармо были очень удивлены, когда нашли в кустарнике примерно в 500-600 метрах от берега детеныша тюленя. Проконсультировавшись с Инспекцией окружающей среды, они поместили животное в одеяло и отнесли обратно на берег. Там тюлень еще минутку осматривался, но затем проворно начал двигаться обратно к морю".

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