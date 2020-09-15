ВИДЕО | Премьер-министр Ратас призывает участвовать во Всемирном дне чистоты

Премьер-министр надеется, что его выступление поможет привлечь к уборке во Всемирном дне чистоты 19 сентября 2020 года еще больше участников.

Всемирный день чистоты состоится 19 сентября, в следующую субботу, в 180 странах мира.

Всемирный день чистоты на глобальном уровне вновь координирует его инициатор — Эстония, а центр связи и штаб будет находиться в Таллинне, как это было в 2018 году.

Всемирный день чистоты начнется в полночь, 19 сентября, на расположенных в Тихом океане островах Фиджи и завершится спустя 24 часа на Гавайских островах, облетев все планету.

В Эстонии уже зарегистрировались около 17 000 человек, в том числе 11 000 школьников и 4 000 воспитанников детских садов. Регистрация продлится вплоть до единого дня всепланетной уборки по адресу www.maailmakoristus.ee.

В фокусе Всемирного дня чистоты 2020 года мелкогабаритный мусор; прежде всего окурки, которые незаметно отравляют окружающую среду, прячась на дорогах, в парках, на детских площадках, в лесу и на пляжах. Участникам акции предлагают посвятить время уборке на природе или в населенных пунктах, чтобы спасти много жизней, навести порядок и своим примером показать, что мусорить — ненормально. Один окурок отравляет 1000 воды и загрязняет участок площадью один квадратный метр, но многие относятся к скрытой опасности беспечно.