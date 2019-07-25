ВИДЕО: Переломившееся дерево упало прямо на находившегося в воде бобра

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Foto: Kuvatõmmis

RMK сообщает в своем блоге, что одна из камер наблюдения за природой запечатлела неприятный инцидент: переломившееся дерево упало прямо на находившегося в воде бобра.