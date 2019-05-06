ВИДЕО: Опасная встреча. Женщина в Центральной Эстонии дважды встретила медведя по дороге в магазин

Видеозапись была опубликована в воскресенье в блоге "Maakas pajatab" в соцсети Facebook.

"Поехала с утра в магазин в Ярва-Яани за сметаной. На полпути дорогу перебежал медведь. Подумала, ничего себе! В Яани магазины оказались закрыты. Возвращаясь обратно, подумала, не свернуть ли на одну лесную дорогу, может снова увижу? И увидела", - написала автор блога.