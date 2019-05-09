09.05.2019, 09:31
ВИДЕО: Напуганная учениями "Весенний шторм" лосиха бросила своих лосят. Теперь их выкармливают добровольцы
Действующий в Ида-Вирумаа приют для домашних животных MTÜ Ayuda пишет, что к ним доставили двух свовсем маленьких лосят, чью мать спугнули военные учения "Весенний шторм".
"Вчера к нам привезли двух маленьких лосят, еще даже пупочки не отсохли. Маму напугали военные — "Весенний шторм" — и она не вернулась за ними. По договоренности с Департаментом окружающей среды лосят привезли к нам и не стали усыплять, так как их согласился принять Элиствереский лесной зоопарк в будущем. Мы их выкормим, вырастим, и они отправятся к ним, так как нам не разрешено держать диких животных. Лосята крепнут и научились пить козье молочко. Будем сейчас строить им большой вольер на улице для прогулок и игр", — пишет приют в Пяйте в Facebook.
Приют, где в основном содержатся лошади, отмечает, что будет рад любой финансовой помощи.
MTÜ Ayuda: SEB EE851010220214610221 Swed EE452200221056484378
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