ВИДЕО: Напуганная учениями "Весенний шторм" лосиха бросила своих лосят. Теперь их выкармливают добровольцы

"Вчера к нам привезли двух маленьких лосят, еще даже пупочки не отсохли. Маму напугали военные — "Весенний шторм" — и она не вернулась за ними. По договоренности с Департаментом окружающей среды лосят привезли к нам и не стали усыплять, так как их согласился принять Элиствереский лесной зоопарк в будущем. Мы их выкормим, вырастим, и они отправятся к ним, так как нам не разрешено держать диких животных. Лосята крепнут и научились пить козье молочко. Будем сейчас строить им большой вольер на улице для прогулок и игр", — пишет приют в Пяйте в Facebook.

Приют, где в основном содержатся лошади, отмечает, что будет рад любой финансовой помощи.

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