ВИДЕО | И пусть весь мир подождет... Близ Валга медведь неспешно протопал через шоссе

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Вчера около 17:30 поблизости от Валга видели топающего через шоссе медведя, который совсем не позволял участникам дорожного движения помешать ему. Смотрите подробнее на видео!