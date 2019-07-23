23.07.2019, 10:10
ВИДЕО | И пусть весь мир подождет... Близ Валга медведь неспешно протопал через шоссе
Вчера около 17:30 поблизости от Валга видели топающего через шоссе медведя, который совсем не позволял участникам дорожного движения помешать ему. Смотрите подробнее на видео!
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