23.07.2019, 10:10

ВИДЕО | И пусть весь мир подождет... Близ Валга медведь неспешно протопал через шоссе


rus.delfi.ee
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Вчера около 17:30 поблизости от Валга видели топающего через шоссе медведя, который совсем не позволял участникам дорожного движения помешать ему. Смотрите подробнее на видео!

Только в конце июня любопытные медведи приходили в сад живущей в Валгамаа женщины полакомиться клубникой. Вспомните и этот инцидент!


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