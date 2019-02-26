В Таллинне выпустили брошюру об угрозах Финскому заливу

Проведенные в последние годы исследования прибрежного мусора показали, что в Таллинне на полосе побережья в 100 метров обнаруживается в среднем 40 единиц мусора, из которых 65% приходятся на пластик. В Хельсинки эти показатели еще гораздо хуже — 570 предметов мусора на 100 метров, из них 90% — пластик. Разложение одной пластиковой бутылки происходит за 400 лет. Выход только один — рост экологической сознательности. B противном случае, как подчеркнула вице-мэр Таллинна Зюлейха Измайлова, к 2050 году у нас в море пластика будет больше, чем рыбы.

В буклете даются также рекомендации, что может сделать каждый для защиты Финского залива. Буклет доступен на разных языках здесь.