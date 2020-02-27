27.02.2020, 15:50

В Таллинне проведут исследование городских рек


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В Таллинне проведут исследование городских рек
Foto: Tiit Blaat

Вскоре 2500 таллиннцев, живущих возле столичных рек, найдут в своих почтовых ящиках опросники, посвященные теме состояния рек и возможных способов из оздоровления. Проводимое исследование — часть международного проекта HEAWATER, чья более масштабная цель — чистое Балтийское море.

Основная цель исследования — обратить внимание на состояние городских рек. Вместе с тем хочется узнать мнение и жителей города о возможностях оздоровления рек столицы. Опрос укладывается в общую концепцию Зеленой столицы и помогает лучше картографировать, как городские жители оценивают различные способы, призванные сохранить видовое разнообразие таллиннских рек. Подобный опрос уже был проведен в городах Турку (Финляндия) и Седерхамн (Швеция).

Как подчеркнул мэр Таллинна Михаил Кылварт, сохранение окружающей среды очень важно для Таллинна.

”Часть городского пространства формируют маленькие городские реки, о которых нужно заботиться и сохранять их видовое разнообразие, — сказал Кылварт. — Для дальнейшего планирования городской среды нам важно знать мнение и жителей города. Поэтому надеюсь, что горожане станут участниками проекта и ответят на вопросы, касающиеся состояния рек Таллинна”.

По территории Таллинна протекает 16 рек. Все они, например, реки Мустйыги, Мяхе или ручей Оя являются местом обитания различных животных, птиц и растений. Реки обогащают городское пространство, однако город в свою очередь меняет реки. Некоторые из речушек заключены в бетонные каналы или же упрятаны в проходящие под городскими улицами трубы. Также дорогу в реки находят и осадочные воды. Это несет с собой не только ухудшение качества воды, но и сокращение ареала обитания животных и растений — что значит и сокращение этих видов.

Цель проекта — уменьшить содержание вредных веществ в пилотных реках, которые протекают в Таллинне, Турку и Седерхамне, как минимум на 10%. В таллиннской реке Мустйыги планируется снизить концентрацию фосфора, а также снизить и мутность воды — благодаря этому улучшится качество воды на пляже Штромки.

Общий бюджет проекта составляет 1 898 060 евро, из которых 534 987 выделено Таллинну.

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