В Таллинне проведут исследование городских рек

Основная цель исследования — обратить внимание на состояние городских рек. Вместе с тем хочется узнать мнение и жителей города о возможностях оздоровления рек столицы. Опрос укладывается в общую концепцию Зеленой столицы и помогает лучше картографировать, как городские жители оценивают различные способы, призванные сохранить видовое разнообразие таллиннских рек. Подобный опрос уже был проведен в городах Турку (Финляндия) и Седерхамн (Швеция).

Как подчеркнул мэр Таллинна Михаил Кылварт, сохранение окружающей среды очень важно для Таллинна.

”Часть городского пространства формируют маленькие городские реки, о которых нужно заботиться и сохранять их видовое разнообразие, — сказал Кылварт. — Для дальнейшего планирования городской среды нам важно знать мнение и жителей города. Поэтому надеюсь, что горожане станут участниками проекта и ответят на вопросы, касающиеся состояния рек Таллинна”.