В Таллинне проведут исследование городских рек

По территории Таллинна протекает 16 рек. Все они, например, реки Мустйыги, Мяхе или ручей Оя являются местом обитания различных животных, птиц и растений. Реки обогащают городское пространство, однако город в свою очередь меняет реки. Некоторые из речушек заключены в бетонные каналы или же упрятаны в проходящие под городскими улицами трубы. Также дорогу в реки находят и осадочные воды. Это несет с собой не только ухудшение качества воды, но и сокращение ареала обитания животных и растений — что значит и сокращение этих видов.
Цель проекта — уменьшить содержание вредных веществ в пилотных реках, которые протекают в Таллинне, Турку и Седерхамне, как минимум на 10%. В таллиннской реке Мустйыги планируется снизить концентрацию фосфора, а также снизить и мутность воды — благодаря этому улучшится качество воды на пляже Штромки.
Общий бюджет проекта составляет 1 898 060 евро, из которых 534 987 выделено Таллинну.
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