В палатке "Береги море!" на Пикакари можно интересно провести время
Палатка экологической кампании "Береги море!" на ближайшие выходные, т.е. 27-28 июля, обосновывается на удостоенном экознака "Голубой флаг" пляже Пикакари, сообщает Раэпресс.
Палатка экологической кампании "Береги море!" на ближайшие выходные, т.е. 27-28 июля, обосновывается на удостоенном экознака "Голубой флаг" пляже Пикакари, сообщает Раэпресс.
Каждые выходные меняется основная тема деятельности палатки: в следующие субботу и воскресенье это — "Как разумно организовать потребление?". Детям будет предложена возможность смастерить что-нибудь из вторично используемых материалов, сыграть в настольные игры "Меморина" и "Путешествие вокруг окружающей среды". Можно будет также попытаться определить продолжительность жизни того или иного живого существа.
Летние образовательная природоохранные мероприятия проводятся нынче в сотрудничестве с образовательным центром "Пернова" и при поддержке Центра природоохранных инвестиций и Таллинского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства. Проект "Береги море!"проводится уже третий год, но впервые не только в Пярну, но и в Таллинне и Курессааре.
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