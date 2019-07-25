В палатке "Береги море!" на Пикакари можно интересно провести время

Каждые выходные меняется основная тема деятельности палатки: в следующие субботу и воскресенье это — "Как разумно организовать потребление?". Детям будет предложена возможность смастерить что-нибудь из вторично используемых материалов, сыграть в настольные игры "Меморина" и "Путешествие вокруг окружающей среды". Можно будет также попытаться определить продолжительность жизни того или иного живого существа.

Летние образовательная природоохранные мероприятия проводятся нынче в сотрудничестве с образовательным центром "Пернова" и при поддержке Центра природоохранных инвестиций и Таллинского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства. Проект "Береги море!"проводится уже третий год, но впервые не только в Пярну, но и в Таллинне и Курессааре.