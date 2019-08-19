19.08.2019, 15:28

В озере Харку обнаружены сине-зеленые водоросли

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rus.delfi.ee
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Sinivetikad
SinivetikadFoto: Delfi lugeja

Как сообщает управа Хааберсти, пробы департамента здоровья подтвердили, что в озере Харку цветут сине-зеленые водоросли.

Старейшина Хааберсти Андре Ханимяги сказал, что департамент здоровья взял 16 августа в озере Харку пробы воды и результаты анализа подтвердили наличие сине-зеленых водорослей.

”Результаты исследования показали, что в воде увеличились биомасса и удельный вес потенциально опасных видов водорослей, соприкосновение которых с кожей может вызвать раздражение”,- отметил старейшина.

У чувствительных людей сине-зеленые водоросли могут вызвать симптомы отравления, возможны покраснение глаз и кожи, плохое самочувствие и насморк. После купания в воде необходимо ополоснуться чистой водой.

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