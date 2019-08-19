В озере Харку обнаружены сине-зеленые водоросли

Старейшина Хааберсти Андре Ханимяги сказал, что департамент здоровья взял 16 августа в озере Харку пробы воды и результаты анализа подтвердили наличие сине-зеленых водорослей.

”Результаты исследования показали, что в воде увеличились биомасса и удельный вес потенциально опасных видов водорослей, соприкосновение которых с кожей может вызвать раздражение”,- отметил старейшина.

У чувствительных людей сине-зеленые водоросли могут вызвать симптомы отравления, возможны покраснение глаз и кожи, плохое самочувствие и насморк. После купания в воде необходимо ополоснуться чистой водой.