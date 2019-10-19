В Литве зафиксированы случаи нападения волков на людей. В Эстонии и Латвии пока все не так страшно

Однако работники лесничества, хотя и признают, что встречают в лесах волков, не видят необходимости в ношении оружии. Кроме того, они сомневаются в том, что волки могут нападать на людей.

Глава Радвилишкского отдела Государственного лесничества Гинтарас Нямунис сомневается в том, что здоровый волк может напасть на людей. "Волки слишком осторожны. Может это не волк, а помесь волка и собаки или одичавшие собаки. Простой человек может принять ее за волка. Мы получаем информацию о стаях одичавших собак — один егерь сказал, что боится ходить в лес без топора. Было такое, когда в деревне резали овец и совсем случайно охотник своими глазами увидел, что это не волк, а собака. Вообще сложно поверить, что волк пойдет в деревню и будет нападать на людей", — сказал Нямунис.

Заместитель егеря Дотнувского лесничества Лина Чикотене сказала, что волчьи следы в лесах попадаются чаще, да и сами волки стали смелее. Однако она сомневается в том, что они могут нападать на людей. "Я сама однажды встретила в лесу волка, но он на меня не нападал. Я все думала, как не проявлять беспокойства и не бежать, искала путь к отступлению. Все обошлось. Если волк сильный, здоровый, не ранен — он на человека не нападает. Конечно, волков в Кедайняйском районе становится больше, поскольку стало больше косуль, оленей, лосей. Вообще животные стали смелее — раньше лисицы были пугливыми, а сейчас совсем не боятся людей, однажды одна долго за мной ходила следом", — сказала она.

Специалист мэрии Кедайняйского района Жанета Лудякене сказала, что каждый год растет количество сообщений о нападении волков на скот, а о нападении на человека сообщили впервые. Правда, нельзя утверждать на 100%, что это был волк, в то же время есть подтверждения тому, что это была не собака. "К счастью, женщина находилась рядом с хлевом, нашла доску и с ее помощью отбила атаку. По словам жителей, каждое утро они находят признаки того, что волки побывали во дворе. Находят поцарапанные двери в хлев. Трудно поверить, что собака будет рваться в хлев. По просьбе охотников мы обратились в министерство с просьбой разрешить охоту досрочно", — сказала специалист.

Эстония: хищников расплодилось гораздо больше, чем утверждают зоологи

Как писал rus.delfi.ee в пятницу, о том, что волки стали смелее и наглее, говорят и эстонские специалисты. Последний случай произошел в минувшие выходные: во дворе одного из домов под Рапла камера видеонаблюдения зафиксировала трех волков, которые смело разгуливали по двору. На лай собак вышел хозяин, который прогнал серых хищников. Случай имел место в двух километрах от города.

По словам заместителя председателя Эстонского общества охотников Андреса Лиллемяэ, волки и в других регионах наведываются в населенные пункты, при этом становятся все наглее. В результате их нападений погибло много собак.

По мнению охотников, хищников расплодилось гораздо больше, чем утверждают зоологи. Причем последних не убеждают даже предоставляемые видеоматериалы. "Одна из причин дерзости волков — это конечно слабое давление со стороны охотников. Они людей больше не боятся. Зато охотники в напряжении — ведь скоро помимо собак жертвой серого хищника может стать ребенок или пожилой человек", — говорит Лиллемяэ.

Сезон охоты на волков начинается в Эстонии 1 ноября. Квоты на отстрел составлены по регионам исходя из величины причиненного волками ущерба.

Латвия: резкого увеличения волков не наблюдается

В Латвии популяция волков держится примерно на одном и том же уровне, пишет rus.delfi.lv. "Возможно, в этом году животных стало немного больше, но это мы увидим весной, после завершения сезона охоты, — говорит руководитель Отдела охоты Государственной службы леса Валтерс Лусис. — Нужно помнить о том, что волк — это хищник. Он не боится в двух случаях — либо вырос в неволе, либо больной. Однако, если волка не трогать, меньше охотиться, то он остановится смелее и не воспринимает человека как опасность".

Сезон охоты на волков в Латвии длится с 15 июля до 31 марта. Общая квота на отстрел — 280 животных. На данный момент она выполнена уже наполовину.

Периодически ведутся дискуссии о запрете охотиться на волков. "Мы придерживаемся точки зрения, что если запретить официальную охоту, то начнется нелегальный отстрел, что может негативно повлиять на популяцию животных. Кроме того, мы не сможем отслеживать, сколько волков на территории Латвии", — говорит Лусис.