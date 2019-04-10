10.04.2019, 09:01

В государственном лесу будет посажен 21 миллион растений


rus.delfi.ee
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Eesti disainerid istutasid 8 000 pisikest puud
фото иллюстративноеFoto: Meisi Volt

В государственном лесу начинается сезон посадок. В этом году Центр управления государственными лесами посадит в общей сложности 21 миллион деревьев — 10,4 миллиона сосен, 8,4 миллиона елей, 2,05 миллиона берез и 150 000 саженцев ольхи.

По словам заведующего отделом лесоразведения, RMK увеличивает свой вклад в качество и защиту растений, а также в уход за ними. ”Повышая устойчивость растений, возможно обновить большую площадь за счет меньшего количества саженцев. Для защиты от соснового долгоносика, угрожающих молодым деревьям, в этом году будет посажено рекордное количество (4,5 миллиона) растений, защищенных природным биовоском и клеем. Для защиты от парнокопытных этой осенью натуральными репеллентами будет опрыскано 2500 га молодых растений. Эти средства позволят посадить на одном гектаре земли вместе 3500 сосен — 3200, и вместо 2000 елей — 1800”.

Весенние посадки — это очень напряженное время, ежедневно в среднем засаживается площадь размером в 180 футбольных полей. В питомниках и лесах RMK в этот период на сезонных работах заняты более 1700 человек. В этом году вся необходимая рабочая сила впервые была найдена через государственные закупки, в ходе которых с предприятиями было заключено всего 180 договоров на посадки в государственном лесу.

Так как благодаря достаточной влажности и более прохладной погоде посаженные осенью растения начали хорошо расти, а осенняя плантация помогает разогнать весеннюю посадочную нагрузку, то и в этом году во время осеннего периода посадок будет высажен миллион елей.

Больше всего, 3,3 миллиона растений, будет посажено в этом году в Ида-Вирумаа, за которым последует Пярнумаа (2 миллиона) и Ляэне-Вирумаа (1,9 миллиона растений).

На нынешний год запланировано также пополнение прошлогодних лесосек в связи с исключительно засушливыми весной и летом прошлого года, а также с появившимися регионально повреждениями от соснового долгоносика. В пополнении нуждается всего 2500 га, для чего будет использовано 2,5 миллиона растений.

Итого RMK обновит в этом году лес площадью примерно в 11 700 га, из которого будет засажено 8050 га, засеяно 300 га, а также на площади в 1 600 га будет проведена минерализация земель с целью их естественного восстановления. 1800 га подходящих мест обитания для лиственных деревьев будет оставлено под естественное обновление.

Планируется продолжать и машинную посадку, в ходе которой за один прием будет производиться как подготовка почвы, так и посадка — прежде всего, специальным ковшом, прикрепленным к стрелке экскаватора, делается кочка для посадки, и таким же способом посадочной головкой на кочку устанавливается растение с закрытой корневой системой. Посадочная машина позволяет использовать все возможности растениеводства, растения с закрытой корневой системой, которые хранятся в холоде, сажают и в летний период.

Если обычно растения вывозятся на вырубку с помощью внедорожника, трактора или квадроцикла, то в сложнодоступные места уже несколько лет подряд RMK завозит саженцы вертолетом. Растения, необходимые для обновления государственного леса, RMK выращивает в своих восьми питомниках, расположенных по всей Эстонии.

В 2018 г. лес признали обновленным на рекордной площади в 9768 га. Ежегодно RMK вырубает в государственном лесу 1 процент созревшего леса. Вырубка сплошной рубки обновляется в среднем за 5 лет, где на одном га растет более 1000 елей и 1500 сосен ростом 0,5 метра или более 1500 лиственных деревьев ростом 1 метр.

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