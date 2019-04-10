В государственном лесу будет посажен 21 миллион растений

Больше всего, 3,3 миллиона растений, будет посажено в этом году в Ида-Вирумаа, за которым последует Пярнумаа (2 миллиона) и Ляэне-Вирумаа (1,9 миллиона растений).

На нынешний год запланировано также пополнение прошлогодних лесосек в связи с исключительно засушливыми весной и летом прошлого года, а также с появившимися регионально повреждениями от соснового долгоносика. В пополнении нуждается всего 2500 га, для чего будет использовано 2,5 миллиона растений.

Итого RMK обновит в этом году лес площадью примерно в 11 700 га, из которого будет засажено 8050 га, засеяно 300 га, а также на площади в 1 600 га будет проведена минерализация земель с целью их естественного восстановления. 1800 га подходящих мест обитания для лиственных деревьев будет оставлено под естественное обновление.

Планируется продолжать и машинную посадку, в ходе которой за один прием будет производиться как подготовка почвы, так и посадка — прежде всего, специальным ковшом, прикрепленным к стрелке экскаватора, делается кочка для посадки, и таким же способом посадочной головкой на кочку устанавливается растение с закрытой корневой системой. Посадочная машина позволяет использовать все возможности растениеводства, растения с закрытой корневой системой, которые хранятся в холоде, сажают и в летний период.

Если обычно растения вывозятся на вырубку с помощью внедорожника, трактора или квадроцикла, то в сложнодоступные места уже несколько лет подряд RMK завозит саженцы вертолетом. Растения, необходимые для обновления государственного леса, RMK выращивает в своих восьми питомниках, расположенных по всей Эстонии.

В 2018 г. лес признали обновленным на рекордной площади в 9768 га. Ежегодно RMK вырубает в государственном лесу 1 процент созревшего леса. Вырубка сплошной рубки обновляется в среднем за 5 лет, где на одном га растет более 1000 елей и 1500 сосен ростом 0,5 метра или более 1500 лиственных деревьев ростом 1 метр.