В Германии принят закон об отказе от угля к 2038 году

Использование каменного и бурого угля для производства энергии может быть прекращено уже в 2035 году. Владельцы угольных электростанций и зависящие от них регионы получат компенсацию.
В Германии принят закон об отказе от использования бурого и каменного угля до 2038 года. В пятницу, 3 июля, документ одобрил бундестаг, а затем — бундесрат (представительство федеральных земель). В парламенте закон поддержали 314 депутатов, 237 высказались против. Из-за неясности, достигнуто ли необходимое большинство, голосование повторили в порядке процедуры, при которой депутаты покидают зал заседаний и входят обратно через одну из трех дверей, в зависимости от их позиции по вопросу.
Согласно новому закону, использование угля для производства энергии может полностью прекратиться уже в 2035 году. На поддержку регионов, экономика которых пострадает из-за отказа от угля, будет выделено в общей сложности 40 млрд евро. Кроме того, владельцы электростанций, которые работают на буром угле и прекратят работу до 2030 года, получат компенсацию на общую сумму 4,35 млрд евро. Владельцы станций, работающих на каменном угле, тоже получат компенсации, но их сумма будет зависеть от тендера.
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