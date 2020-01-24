В Финском заливе обнаружен мексиканский моллюск

Как говорит руководитель проекта Йонне Котта из Института моря Тартуского университета, мексиканский соленоводный моллюск, который питается планктоном и обычно закапывается в донные отложения, попал в Европу в 2005 году через порт Антверпена, откуда в течение пяти лет переселился в Балтийское море. В 2014 году его уже видели в Пярнуской бухте. ”Моллюски способны отфильтровывать значительную часть планктона в месте своего обитания, повышая тем самым качество морской воды. В Мексиканском заливе этих моллюсков, которые служат ценным пищевым объектом для рыб, исторически использовали в пищу. Сейчас распространенность моллюска в северо-восточной части Балтийского моря невелика, но с учетом климатических изменений может значительно вырасти”, — сказал Котта.

Другим открытием стал найденный в ходе полевых работ проекта ADRIENNE многощетинковый червь (полихета) Laonome xeprovala. До этого, по словам Котты, червь был обнаружен в 2009 году в реках, каналах и речных дельтах Голландии в качестве полихеты ранее неизвестного вида. ”В 2012 году особи этого вида были найдены и в Пярнуском заливе, а также в Азовском море. Полевые работы проекта ADRIENNE позволили понять, что вид уже добрался и до Финского залива”, — отметил Котта.

Полихета Laonome повышает стабильность морских отложений. Поскольку этот вид у нас стал весьма многочисленным, очевидно, он может служить значимым пищевым объектом для других беспозвоночных и рыб. Ужесточающаяся конкуренция за пищу может сократить численность местных беспозвоночных с аналогичным образом питания и даже привести к их исчезновению.

Запущенный весной 2019 года совместный проект ADRIENNE с участием специалистов из России и Финляндии призван решить проблему расхождений в методиках исследования и оценки, применяемых тремя странами Финского залива, и отсутствия общей базы данных. Проект ADRIENNE вводит единую методику, позволяющую совместно использовать имеющиеся данные, а также картографировать и моделировать места обитания и ареалы распространения морских видов Финского залива. Конечная цель проекта заключается в создании модели для принятий решений, позволяющей оценивать кумулятивный эффект антропогенного воздействия на чувствительную экосистему Балтийского моря, и роль климатических изменений в состоянии бентоса.