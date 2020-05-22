22.05.2020, 11:50
В финских водах замечены редкие гости — афалины
В Архипелаговом море вблизи Турку замечены крайне редкие для финских вод гости, афалины или бутылконосые дельфины (tursiops truncatus), пишет YLE.
В Архипелаговом море вблизи Турку замечены крайне редкие для финских вод гости, афалины или бутылконосые дельфины (tursiops truncatus), пишет YLE.
В среду стаю из трех особей заметили у острова Кемиёнсаари. Их увидел и сфотографировал местный лодочник.
Олли Лойса из университета прикладных наук Турку определил, что на снимках именно афалины. Ранее этот вид дельфинов встречали в акватории Финляндии лишь дважды, в 1905 и 1953 году.
Первой об этом написала газета Åbo Underrättelser.
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