22.05.2020, 11:50

В финских водах замечены редкие гости — афалины


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В финских водах замечены редкие гости — афалины
Фото носит иллюстративный характерAFP

В Архипелаговом море вблизи Турку замечены крайне редкие для финских вод гости, афалины или бутылконосые дельфины (tursiops truncatus), пишет YLE.

В среду стаю из трех особей заметили у острова Кемиёнсаари. Их увидел и сфотографировал местный лодочник.

Олли Лойса из университета прикладных наук Турку определил, что на снимках именно афалины. Ранее этот вид дельфинов встречали в акватории Финляндии лишь дважды, в 1905 и 1953 году.

Первой об этом написала газета Åbo Underrättelser.

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