В Финляндии обнаружили шакала, который мог попасть в страну из Эстонии

- В этот период молодые шакалы отправляются исследовать территории и могут оказаться довольно далеко от дома, — комментирует Хенттонен. — По фотографии немецкие исследователи помогли нам опознать зверя, это наверняка именно шакал.

Еще в прошлом году Хенттонен высказал предположения, согласно которым глобальное потепление сделало бы возможным распространение популяции шакалов также в Финляндии в течение следующих 10 лет. Столь быстрое появление чужеродного для Финляндии вида не удивляет профессора.

- Этого следовало ожидать. Исследователю всегда нужно быть осторожным в своих прогнозах, однако в этом конкретном случае наши подозрения подтвердились. По слухам, в Юго-Восточной Финляндии шакалов замечали уже не раз, но это были неподтвержденные наблюдения, — говорит Хенттонен.

Согласно профессору, теперь можно с уверенностью говорить, что вид добрался до Финляндии — об этом свидетельствует сделанная в Раутаваара фотография.

Холодные зимы ограничивают ареол распространения шакала

Как говорят исследователи, шакал предпочитает теплую погоду и вряд ли выживет в условиях финской зимы. Очевидно, он проник сюда через Эстонию.

- Если климат потеплеет, зимы станут более мягкими, а толщина снежного покрова уменьшится, то у шакала появится небольшой шанс выжить в наших условиях, — оценивает исследователь.

Согласно ученому, шакал — относительно безвредный с точки зрения человеческой безопасности зверь. Шакал не отличается крупными размерами и обычно избегает человека. В то же время овцы, козы и домашняя птица могут пострадать от его зубов.