05.08.2020, 12:34

В Европе кадмий накапливается в 45% площади сельскохозяйственных земель. Почва в Эстонии пока в списке самых чистых


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Rukkipõld Hiiumaal
Rukkipõld HiiumaalFoto: Anni Õnneleid

Согласно отчету Европейского агентства по окружающей среде (ЕЕА), кадмий, который в основном является производным фосфорных минеральных удобрений, накапливается в 45% площади сельскохозяйственных земель в Европе. Содержание кадмия в почве в Эстонии является одним из самых низких, но без сокращения использования удобрений с высоким содержанием кадмия ситуация может значительно ухудшиться.

Согласно отчету "Окружающая среда в Европе 2020: состояние и перспективы", опубликованному Европейским агентством по окружающей среде, накопление загрязняющих веществ, например, кадмия, в основном имеет место в Южной Европе, для которой характерна низкая скорость выщелачивания. В то же время накопление кадмия в Эстонии и других странах Балтии сравнительно низкое по другой причине: содержание кадмия в используемых удобрениях. Если правительства стран не ограничат использование удобрений с высоким содержанием кадмия, риск загрязнения пахотных земель кадмием повысится, особенно в Эстонии, считает организация ”Safer Phosphates” [Безопасные фосфаты], международная торгово-промышленная ассоциация, представляющая мировых лидеров в производстве удобрений на основе фосфатов.

В 21% сельскохозяйственных земель Европы концентрация кадмия в пахотном слое почвы превышает предельное значение для грунтовых вод (используемых в качестве питьевой воды), 1,0 мг/м3. Таким образом, полагает ЕЕА, требуется тщательный мониторинг почв на предмет накопления тяжелых металлов.

Промышленная деятельность, захоронение отходов и интенсивное землепользование привели к рассеянию загрязняющих веществ в окружающей среде и, в итоге, к их накоплению в почве. К источникам загрязнения относятся остаточные количества веществ для защиты растений, промышленные выбросы, минеральные удобрения, твердые биологические отходы (например, некоторые типы компоста, навоз и канализационные осадки), антисептики для древесины и лекарственные средства.

В число загрязняющих веществ входят тяжелые металлы, стойкие органические загрязнители, остаточные количества веществ для защиты растений и другие субстанции. В зависимости от концентрации и характеристик почвы загрязняющие вещества могут попасть в пищевую цепь, представлять опасность для здоровья людей и стать токсичными для почвенных организмов, гласят наблюдения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) и Межправительственной технической группы по почвам (ITPS).

Сокращение содержания кадмия в удобрениях могло бы снизить риск загрязнения

Согласно данным ”Safer Phosphates”, низкий уровень накопления кадмия в некоторых странах в бассейне Балтийского моря можно объяснить использованием удобрений с низким содержанием кадмия. Это означает, что в Эстонии риск загрязнения местных сельскохозяйственных продуктов кадмием низок. Но регламент ЕС, принятый в 2019 году и разрешающий максимальное содержание Cd P205 в удобрениях, равное 60 мг/кг, может поставить данное положение вещей под угрозу, позволяя использование определенных удобрений с более высокой концентрацией кадмия и повышая риск загрязнения пахотных земель в Эстонии.

Правительства государств Европы должны поддерживать государственные политики, способствующие постепенному сокращению содержания кадмия в неорганических удобрениях, а также повышающие прозрачность в том, что касается содержания данного вещества в сельскохозяйственной продукции, полагает ”Safer Phosphates”. У Эстонии есть возможность исправить положение и потребовать более значительного сокращения предельного количества кадмия со стороны ЕС и снижения приемлемого количества до 20 мг Cd P205 на кг до того, как новый регламент вступит в силу в 2022 году.

Кадмий — это природный токсичный тяжелый металл, с которым человек обычно контактирует на работе в промышленности, при курении и через сельскохозяйственную почву. Кадмий не нужен большинству живых организмов, но по сравнению с другими элементами относительно легко проникает в растения из почвы, а через растения — в пищевую цепь. Эстонское Министерство по делам сельской жизни опубликовало для земледельцев руководство по вопросам кадмия в пищевых продуктах.

Организация ”Safer Phosphates”

”Safer Phosphates” является всемирной торгово-промышленной ассоциацией, чья цель — привлечь внимание к негативному воздействию использования тяжелых металлов в минеральных удобрениях. Миссия ”Safer Phosphates” состоит в распространении информации и рассмотрении проблемных вопросов в связи с содержанием тяжелых металлов в некоторых фосфатных удобрениях. ”Safer Phosphates” стремится повысить информированность о потенциальных рисках и популяризовать решения для оптимального выбора удобрений с целью обеспечения продовольственной безопасности и устойчивого развития сельского хозяйства.

Накопление кадмия г / га / год

карта

Источник карты: Де Врис и др., ”Окружающая среда в Европе 2020: состояние и перспективы”, стр. 127.

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