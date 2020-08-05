В Европе кадмий накапливается в 45% площади сельскохозяйственных земель. Почва в Эстонии пока в списке самых чистых

Согласно отчету "Окружающая среда в Европе 2020: состояние и перспективы", опубликованному Европейским агентством по окружающей среде, накопление загрязняющих веществ, например, кадмия, в основном имеет место в Южной Европе, для которой характерна низкая скорость выщелачивания. В то же время накопление кадмия в Эстонии и других странах Балтии сравнительно низкое по другой причине: содержание кадмия в используемых удобрениях. Если правительства стран не ограничат использование удобрений с высоким содержанием кадмия, риск загрязнения пахотных земель кадмием повысится, особенно в Эстонии, считает организация ”Safer Phosphates” [Безопасные фосфаты], международная торгово-промышленная ассоциация, представляющая мировых лидеров в производстве удобрений на основе фосфатов.

В 21% сельскохозяйственных земель Европы концентрация кадмия в пахотном слое почвы превышает предельное значение для грунтовых вод (используемых в качестве питьевой воды), 1,0 мг/м3. Таким образом, полагает ЕЕА, требуется тщательный мониторинг почв на предмет накопления тяжелых металлов.

Промышленная деятельность, захоронение отходов и интенсивное землепользование привели к рассеянию загрязняющих веществ в окружающей среде и, в итоге, к их накоплению в почве. К источникам загрязнения относятся остаточные количества веществ для защиты растений, промышленные выбросы, минеральные удобрения, твердые биологические отходы (например, некоторые типы компоста, навоз и канализационные осадки), антисептики для древесины и лекарственные средства.

В число загрязняющих веществ входят тяжелые металлы, стойкие органические загрязнители, остаточные количества веществ для защиты растений и другие субстанции. В зависимости от концентрации и характеристик почвы загрязняющие вещества могут попасть в пищевую цепь, представлять опасность для здоровья людей и стать токсичными для почвенных организмов, гласят наблюдения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) и Межправительственной технической группы по почвам (ITPS).