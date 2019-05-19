В Эстонии охота для отпугивания гусей дала положительный результат

Правда, казарки — особенные обжоры — прилетели в эти края только в начале мая, когда стрелять в птиц было уже нельзя. "Гуси поняли суть дела и держались подальше, однако казарок никто с правилами не ознакомил, — пошутил Вент. — К счастью, они много вреда этому полю не причинили, только с краю немного объели. Мы установили, правда, гром-пушки, но когда и соседи на своем поле стреляют, то грохота так много, что птицы вообще перестают обращать на него внимание".

Действенность отпугивающей охоты признает также руководитель ТОО "Sigwar" Марго Ягер: "Когда охотники приступили, то стай было довольно много, но поскольку питаться на этих полях им не давали… Когда прилетает новая стая, она ищет участок, где уже питались, и опускается, чтобы дальше объедать это насиженное место. Если же на поле такого места не видно, то стая туда и не садится".

Также участникам проекта предоставили возможность купить по льготной цене гром-пушки, чтобы отпугивать птиц и с контрольных полей. Ягер купил целых три пушки. "Вокруг отпугивателя птиц не было: питались у леса. Две недели назад я убрал его — и стая тут же уселась на поле", — видит он пользу и от гром-пушек.

Сейчас по полям "Sigwar" ездит автобус, а то и два, чтобы отпугивать казарок, а кроме того, работают три отпугивателя. "Где-то 25-28 мая эти стаи должны отсюда убраться, — опирается Ягер на прежний опыт. — Во всяком случае, какое-то время я не был с этой проблемой один на один, чувствовал, что кто-то еще хочет этим заниматься".

Выбранное для зоны отпугивающей охоты поле хутора Пюхаору гуси (как и казарки) решили нынче игнорировать. "Каждый год их бывало там много, а нынче — никого. Семь журавлей оказались единственными птицами, кого я там увидела", — Майре Уустал немного недовольна, поскольку они так и не увидели возможной пользы от отпугивающей охоты.

На других полях птиц было и есть много (правда, меньше, чем в пару предшествовавших лет). Их по-прежнему объезжают, отпугивая птиц, а вечером, вернувшись смертельно усталыми домой, подсчитывают, сколько таких дней еще осталось.

"Земледельцы южных уездов проделали такую большую работу, что когда долетевшие досюда гуси видят человека с ружьем, то уже не подпускают его на расстояние выстрела", — не увидел также хозяин хутора Арро Юри Габриел непосредственной пользы от участия в проекте.

Как Ааре Вент, так и Майдо Ягер находят, что период отпугивающей охоты был слишком коротким: он должен длиться, пока последние стаи не покинут здешние места.

"Понятно, что возможности проекта были ограничены. Но отпугивающие охоты обязательно нужно продолжить, а также распространить их на всех страдающих от птиц земледельцев, — отметил Ааре Вент. — Конечно, гусиным надо будет оставлять также какие-то заповедные поля, засеянные травами с добавлением зерновых. Создание таких полей должно оплачивать государство — ведь урожая с них не получишь, а дополнительные расходы будут значительными".

"Охоту на этих птиц можно бы весной сделать свободной — конечно, не в смысле охотничьего туризма. Установить для охотников четкие правила, что стрелять можно только на полях, ведь у птиц должны также оставаться какие-то места, где им можно будет находиться. Охотники — люди культурные, у них самих контроль достаточно строгий, и не верится, что они станут злоупотреблять этой возможностью", — уверен Марго Ягер.

Член правления ТОО "Rewild", организующего пилотное исследование в качестве партнера Департамента окружающей среды Эстонии, Яанус Ремм сказал, что первые промежуточные итоги планируется подвести в начале июня.

"Участники проекта были в общем настроены позитивно, — отметил он. — Говорили, что отпугивающая охота закончилась слишком рано, однако цель проекта — не столько отпугивать птиц, сколько получить научную основу, увидеть, как реагируют птицы".