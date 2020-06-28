В Балтийском море активно размножаются водоросли. Будьте осторожны!
Из-за жары в Балтийском море активно размножаются водоросли, сообщил агентству LETA Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии, передает rus.delfi.lv.
Из-за жары в Балтийском море активно размножаются водоросли, сообщил агентству LETA Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии, передает rus.delfi.lv.
Размножение водорослей хорошо заметно на снимках спутника Sentinel2, сделанных на этой неделе.
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии поясняет, что размножению водорослей способствует жаркая погода и спокойствие вод Балтийского моря.
Некоторые водоросли могут навредить здоровью людей и животных, поэтому микробиологи рекомендуют в период их активного цветения проявлять особую осторожность.
Специалисты советуют ограничить пребывание детей и животных в районах, где наблюдается большое скопление сине-зеленых водорослей, поскольку токсины этих организмов могут вызывать отравление. После пребывания в воде, где "цветут" опасные водоросли, нужно помыться и переодеться.
Признаки отравления сине-зелеными водорослями схожи с симптомами гриппа: температура, мышечная и головная боль, тошнота, диарея, озноб, слабость и насморк.
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