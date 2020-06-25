Ученый: в потеплении климата нет ничего нового — и Эстония входила в пояс широколиственных лесов

Лейли Амон своими глазами видела выкопанные из-под земли кости мамонта — при некоторых раскопках их бывает так много, что микроавтобус под крышу заполняется остатками этих древних животных. Но у Амон в таких экспедициях свои задачи. ”Я не ищу мамонтов, но занимаюсь флорой”, — рассказывает она.

Хотя кость мамонта и звучит куда солиднее, нежели маленькое семечко, но именно мир растений — это то, что интересует нашего ученого. ”Мне всегда нравились растения. У нас на бакалавриате был очень хороший преподаватель по ботанике, который смог во мне пробудить интерес к растениям, — говорит Амон. — Но я приближаюсь к этому миру с точки зрения палеоэкологии — занимаюсь реконструированием растительного мира прошлого или восстановлением прошлого”.

С лопатой и совком на 50 000 лет назад

Если геологи ищут в земных недрах полезные ископаемые, а археологи — древности, то Лейли Амон ищет частицы растений и семена. ”Растения имеют свою специфику с точки зрения окружающей среды — они растут в определенных местах и в подходящем для них климате. Если климат изменяется, то изменяется и растительность, но земля увековечивает древние остатки растений, исследуя которые и можно точно установить климатическую историю этого региона”, — объясняет ученый. По ее словам, растения — это очень ценный исследовательский материал. ”Например, если семя какого-то растения попадает в среду с низким уровнем кислорода, то оно сохраняется там десятки тысяч лет”.

Поиск растительных остатков не означает обязательное углубление на многие метры вглубь почвы. Амон использует специальные буры, но все зависит от конкретного объекта. Она бывала и в такой экспедиции, где работали у реки в Новосибирской области, и тогда пришлось собирать лопатой и совком отложения с речного обнажения. Для отделения частиц растений потребовались мелкие сита, после чего полученный материал — семена, иголки, кусочки коры — исследовали уже в лаборатории. ”Все это необходимо помыть, почистить, отсортировать и отметить, с чем имеем дело, а также необходимо находки датировать, чтобы понять, с материалом какого возраста мы работаем. Для этого мы используем радиоуглеродный метод, с помощью которого можно определить возраст органики по содержанию углерода, углубляясь в более чем 50 000 лет”, — описывает палеоэколог рабочий процесс.