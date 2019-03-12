Ученый-лесовод Ивар Сибуль: даже самый стопроцентный ученый не может игнорировать общество

Контактируя с обработанными ядом растениями и питаясь ими, сосновые долгоносики разносят остатки препарата по природным сообществам, тем самым принося их в пищевую цепочку биотопа и напрямую загрязняя окружающую среду. Кроме того, в растениях и почве это вещество сохраняется годами. Результаты опытов привели к удивительному открытию: даже в совсем небольшой концентрации и малом количестве этот инсектицид неизбежно воздействовал на многих членистоногих, в том числе на полезных лесных насекомых (жужелиц, стафилинид и др.). До этого исследования никто в мире об этом не знал.

Ivar Sibul Foto: Argo Ingver

Как же этот яд воздействовал на долгоносиков и жужелиц?

После обработки растения или почвы веществом Actara пищевая культура становится токсичной для насекомых, которые питаются ее соком. То есть предназначено оно в первую очередь для сосущих насекомых: например, тли, белокрылок, трипсов. В качестве съедобной подкормки Actara оказалась очень ядовитой и для сосновых долгоносиков: почти все подопытные насекомые погибали уже в течение 24 часов. А погибшими от отравления долгоносиками питаются насекомые-хищники, которые, в свою очередь, отравляются через них.

Результаты наших исследований показали, что даже очень маленькое количество этого препарата и его остатки – например, на теле сосновых долгоносиков после поедания ими коры обработанных инсектицидом растений – приводят к смерти и воздействуют на многих обитающих на лесосеке естественных врагов долгоносиков, прежде всего жужелиц. Например, результаты опытов свидетельствуют о том, что слабые дозы этого пестицида могут серьезно нарушить общую подвижность и модели поведения жужелиц.

Так что малейший контакт жужелиц с этим химическим веществом может снизить выживаемость жуков в их типичных местах обитания. Помимо этого, жужелицы переносят в своем теле крайне малое количество яда, который попадает в следующее звено пищевой цепи, например, к земноводным, и т. д. Таким образом, безобидный на первый взгляд инсектицид загрязняет всю пищевую цепочку, то есть всю лесную экосистему.

Практическим результатом исследования является и то, что RMK перестал опрыскивать растения и вместо этого покрывает корневую шейку саженцев сосны и ели ловчими поясами и воском?

Да. В ходе того же исследования мы испытали много альтернативных и при этом экологичных средств защиты. Оказалось, что один из самых эффективных способов уберечь молодые деревья от сосновых долгоносиков – покрыть ствол растений слоем воска. Этот вид защиты менее трудоемкий, к тому же он не ядовит для растений и природной среды.

Долгоносики – давно известные вредители, а знания о борьбе с ними новы. Насколько вероятно появление новых вредителей?

Одна из тем, которым я в последние годы уделяю большое внимание, – это как раз инвазивные виды, попадающие в Эстонию при посредстве человека или с большими воздушными массами. Распространению на новые территории и возможности остаться там способствуют подходящие погодные условия. Хороший пример – бабочка непарный шелкопряд, этот вид прежде был распространен в Европе, в основном, в лесостепях и южной части лесной зоны, а также на большой территории в Азии. С помощью людей это насекомое смогло заполонить и значительную часть Северной Америки.

Первые случайные гости этого вида были зарегистрированы в Эстонии десять лет назад, когда возникли серьезные повреждения в Литве и Латвии. В последние два-три года представители этого же вида нанесли большой урон на Сааремаа – в деревне Кырккюла и ее окрестностях. Гусеницы бабочки едят все: и лиственные, и хвойные деревья. В меню прожорливого насекомого более ста видов растений.

В случае таких инвазивных видов мы не знаем, что будет дальше, ведь неизвестно, какими будут кратковременные колебания климата и будут ли они способствовать распространению данных видов, как отреагируют их возможные естественные враги. Например, в первые годы птицы и не осмеливались есть этих мохнатых гусениц, а в прошлом году птицы и животные уже лакомились ими.

Зачастую среди активно размножающихся видов насекомых распространяются вирусные болезни, которые обычно приостанавливают массовое размножение насекомых. Но человек нередко допускает ошибку, начав борьбу, когда естественные враги уже взяли их под контроль. В ходе дезинфекции погибают природные враги, и вспышка может повториться.

Значит, разумнее немного подождать и посмотреть, прежде чем начинать борьбу?

За уже оказавшимися в Эстонии инвазивными видами обязательно надо наблюдать, а на погранпунктах с постоянным мониторингом и проверкой товаров – обеспечивать, чтобы к нам не попадали чужие виды, угрожающие лесам.

Ivar Sibul Foto: Argo Ingver

Вы возглавляете Общество карельской березы. Какова сейчас ситуация с карельскими березами в Эстонии?