Ученые зафиксировали максимальное замедление Гольфстрима в Атлантике

Специалисты из Германии, Ирландии и Британии в ходе исследования применили подход, основанный на косвенных, или прокси-данных — свидетельствах климата прошлого: кораллах, ледяных кернах, исторических записях судовых журналов.

Они пришли к выводу, что круговорот течений в Атлантике оставался стабильным до середины 19 века, когда завершился малый ледниковый период. С тех пор он начал слабеть, темпы чего ускорились в середине 20 века. По словам климатологов, причиной этому могут быть климатические изменения, вызванные деятельностью человека.

Увеличение количества осадков и усиленное таяние ледникового щита Гренландии добавляют пресную воду в теплое течение Гольфстрим, что снижает его соленость, а, следовательно, и плотность. При этом меньшее количество воды опускается на глубину, и поток ее ослабевает.

По мнению исследователей, если глобальное потепление продолжится, то система Гольфстрима — течения, несущего теплые воды из тропиков к берегам Европы — ослабеет еще на 34-45% к концу столетия. Это может вызвать полную остановку ”конвейера течений”. ”Конвейером” ученые называют систему взаимосвязанных глубинных течений, которые переносят воду фактически по всему Мировому океану.

Дальнейшее замедление Атлантической меридиональной циркуляции (AMOC) — системы океанических течений в Атлантике, оказывающей существенное влияние на глобальный климат — может привести к большему количеству штормов в Британии, более холодным зимам и аномально жарким летним периодам, а также засухам по всей Европе. Ослабление Гольфстрима также приведет к повышению уровня Атлантического океана.