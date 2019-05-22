22.05.2019, 08:05

Ученые выяснили: почему от кофе тянет облегчиться


rus.delfi.ee
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Ученые выяснили: почему от кофе тянет облегчиться
Kofeiinivaba kohvi mõjub soolestikule samamoodi nagu kofeiiniga kohviUnsplash / Tina Guina

Для многих людей удачный день немыслим без чашечки хорошего кофе. Содержащийся в напитке кофеин придает бодрость и телу, и духу, но, как известно и самим любителям кофе, этот спасительный напиток часто вызывает необходимость облегчить желудок.

Как выяснилось из одного опроса, целых 29% респондентов были вынуждены в течение 20 минут после выпивания чашки кофе посетить туалет "по-большому". До сих пор ответ на вопрос, почему от кофе тянет на горшок, оставался слегка нераскрытым. Теперь эта животрепещущая тема, наконец, перестала быть загадкой!

В издании Digestive Disease Week были опубликованы результаты исследования, согласно которым причины слабительного действия следует искать не в степени содержания кофеина в напитке, но в самом кофе как таковом.

Живот "крутят" взаимоотношения кофе и микрофлоры кишечника, а также способность напитка вызвать плавные сокращения мышц. Именно эти два фактора — сокращение мышечной ткани и микрофлора кишечника, — помогают нам регулярно испражняться, и поскольку кофе содействует этим функциям, то поэтому и приходится часто бегать в туалет после чашки кофе.

Чтобы выяснить, почему кофе вызывает позывы к испражнению, техасские ученые провели ряд экспериментов с крысами. "Животным давали кофе в течение трех дней и способность к сокращению мышц в тонкой кишке возросла", — сказал ведущий автор исследования Цзян-Чжен Си с медицинского факультета Техасского университета. "Интересно, что достигнутый эффект не связан с кофеином, так как и у получавших кофе без кофеина крыс наблюдалось подобное действие", — заявил ученый.

Ученые поэкспериментировали и с крысиным пометом. Сначала развели в горячей воде порошок 100% кофе Арабика и смешали с твердыми частицами кала. Выяснилось, что уже при крепости в 1,5% кофе уменьшал рост бактерий и других микробов в фекалиях.

Этот рост был еще меньше, когда кофейный раствор достигал крепости в 3%. Хотя общее число бактерий в фекалиях и сократилось после трехдневной обработки кофе, пока еще не вполне ясно, произошло ли изменение за счет влияния кофе на "плохие" или на "хорошие" бактерии.

По словам исследователей, открытие показывает, что кофе может быть хорошей альтернативой, например, при постоперационных запорах, особенно для лечения непроходимости кишечника, когда внутренности временно прекращают работать.

Еще в 2012-м году одно исследование показало, что у перенесших операцию на ободочной кишке пациентов нормальное функционирование кишечника восстанавливалось быстрее, если они вместо воды пили кофе.

Многие другие исследования также выявляли широкий спектр позитивного воздействия кофе на здоровье, начиная от улучшения работы печени до увеличения срока жизни.

И все же не стоит начинать налегать на кофе, ведь у него достаточно и негативных факторов: от бессонницы, нервозности и быстрой раздражительности до понижения веса новорожденных у тех мам, которые пьют много кофе.

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