Ученые выяснили: почему от кофе тянет облегчиться

Как выяснилось из одного опроса, целых 29% респондентов были вынуждены в течение 20 минут после выпивания чашки кофе посетить туалет "по-большому". До сих пор ответ на вопрос, почему от кофе тянет на горшок, оставался слегка нераскрытым. Теперь эта животрепещущая тема, наконец, перестала быть загадкой!

В издании Digestive Disease Week были опубликованы результаты исследования, согласно которым причины слабительного действия следует искать не в степени содержания кофеина в напитке, но в самом кофе как таковом.

Живот "крутят" взаимоотношения кофе и микрофлоры кишечника, а также способность напитка вызвать плавные сокращения мышц. Именно эти два фактора — сокращение мышечной ткани и микрофлора кишечника, — помогают нам регулярно испражняться, и поскольку кофе содействует этим функциям, то поэтому и приходится часто бегать в туалет после чашки кофе.

Чтобы выяснить, почему кофе вызывает позывы к испражнению, техасские ученые провели ряд экспериментов с крысами. "Животным давали кофе в течение трех дней и способность к сокращению мышц в тонкой кишке возросла", — сказал ведущий автор исследования Цзян-Чжен Си с медицинского факультета Техасского университета. "Интересно, что достигнутый эффект не связан с кофеином, так как и у получавших кофе без кофеина крыс наблюдалось подобное действие", — заявил ученый.

Ученые поэкспериментировали и с крысиным пометом. Сначала развели в горячей воде порошок 100% кофе Арабика и смешали с твердыми частицами кала. Выяснилось, что уже при крепости в 1,5% кофе уменьшал рост бактерий и других микробов в фекалиях.