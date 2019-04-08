Ученики снова могут проверить свои знания на лесной викторине RMK

Лесная викторина RMK помогает учителям разнообразить преподавание природоведения на уроках в школе. ”Мы предлагаем поближе познакомиться с ”героями” года: животным и птицей года, бабочкой и орхидеей, грибом, мхом и почвой года. Поскольку сейчас проходит год языка, есть в викторине и вопросы о том, как в прежние времена называли то или иное животное, птицу или растение. Мы также предлагаем найти связь между произведениями литературной классики и природоведческими знаниями”, — рассказала инфоменеджер Тийна Нельяндик.

Лесная викторина открыта для участия с 8 апреля по 8 мая на сайте.

Там представлены два ее варианта: для классов с первого по четвертый и с пятого по двенадцатый. Участие идет целым классом, но ответы на вопросы каждый ученик находит самостоятельно. Решение задач нашей викторины помогает ребятам развивать навыки обучения, ведь одни только поиски нужных ответов делают их немножко более знающими.

Мы также подготовили викторину для русских школ, это позволяет и их ученикам лучше изучить родную природу. Учителя русских школ могут регистрировать своих учеников здесь.

Победителей будут выбраны в трех возрастных категориях: 1-4 класс, 5-9 класс и с 11-12 класс. Лучшие классы получат возможность пройти программу по экологическому образованию в посетительских центрах RMK.

В минувшем году в викторине участвовали 911 классов из 237 школ со всей Эстонии. Были зачтены результаты 10 567 учеников.