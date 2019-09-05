05.09.2019, 17:35

У Eesti Energia есть вариант решения общемировой экологической проблемы пластика и автомобильных шин


rus.delfi.ee
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У Eesti Energia есть вариант решения общемировой экологической проблемы пластика и автомобильных шин
Pressifoto

Мечты должны быть амбициозными, поэтому почему бы Эстонии не стать той страной, которая предложит решение проблемы глобального загрязнения пластиком — таким образом председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер на дне окружающей среды предприятия отозвался о первых попытках совместной переработки сланца и пластика в масло, говорится в пресс-релизе.

На глобальном уровне загрязнение пластиком представляет собой усугубляющуюся проблему, но ученые ТТУ уже провели первые лабораторные испытания того, как при помощи пиролиза из сланца и полимеров производить масло.

”Это могло бы стать отличным решением проблемы с пластиком, который загрязняет мир. Время покажет, дойдем ли мы до этого решения. Такие решения могут появиться только в сотрудничестве с учеными, а государство может задуматься о том, как можно было бы поддержать подобные инновационные инициативы”, — заглянул в будущее Суттер, открывая день окружающей среды.

Руководитель Eesti Energia сказал, что в регионе вокруг Эстонии ни одно государство не в состоянии самостоятельно создать полноценную экономику замкнутого цикла, потому что современное технологическое повторное использование отходов требует огромных инвестиций и сотрудничества между странами для обеспечения надежности поставок.

”Старые шины, известняк, древесные отходы — это, несомненно, те сферы, в которых возможности Eesti Energia по решению проблем с экологией не ограничиваются одной лишь Эстонией”, — сказал Суттер и привел в качестве примера то обстоятельство, что годовой объем старых шин, образующихся в Эстонии, концерн Eesti Energia способен за три недели переработать в мазут без какого-либо дополнительного воздействия на окружающую среду.

В Эстонии каждый год образуется около 12 000 тонн старых шин. Технически заводы масел Eesti Energia в состоянии переработать в год более 200 000 тонн резиновой крошки от старых шин.

”Мы можем решить данную экологическую проблему не только в Эстонии, но и во всем регионе. Но для инвестирования — в случае со старыми шинами в дробильную технику — мы должны быть уверены в том, что у нас будет достаточно сырья. Такого количества старых шин, которое мы в состоянии переработать, в Эстонии просто нет”, — сказал Суттер.

Руководитель Eesti Energia добавил, что даже Финляндия и Швеция являются слишком маленькими для того, чтобы делать специфические инвестиции в экономику замкнутого цикла. ”Качественное современное технологичное повторное использование отходов требует крупных инвестиций".

До тех пор, пока не будет оговорено трансграничное сотрудничество, предприниматели не решатся инвестировать. Технологии тоже не будут развиваться, потому что объемы в каждой отдельной стране слишком маленькие.

На государственном уровне у Eesti Energia имеется хороший потенциал, чтобы предлагать щебень, необходимый для крупных инфраструктурных проектов. За год в шахте ”Эстония” образуется в зависимости от объема добычи порядка четырех миллионов тонн известняка, но в продажу в прошлом году поступила только десятая часть этого объема.

”Мы готовы предлагать строительному сектору гораздо больше сырья, и мы в состоянии делать это по конкурентоспособной цене. Можно было бы не открывать новые карьеры, потому что подходящий материал и так уже дожидается использования”, — подтвердил Суттер. Концерн Eesti Energia уже доказал, что в состоянии экономически целесообразным образом перевозить известняк из Ида-Вирумаа в другой конец Эстонии — в Пярнумаа.

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Потенциал имеется и у сланцевой золы, которая по своим качествам является цементом низкого сорта — ее можно в большем объеме повторно использовать в строительном секторе. В результате исследований ТТУ и ТУ Министерство окружающей среды разрешило снять со сланцевой золы необоснованную маркировку опасного отхода.

Хандо Суттер поблагодарил за сотрудничество Центр сланцевой компетенции ТТУ и Министерство окружающей среды, которое поспособствовало развитию экономики замкнутого цикла. ”Всегда легче попытаться все обложить налогами, но Министерство окружающей среды искало решения по существу, которые связаны с технологиями и инновациями”.

Дебаты дня окружающей среды Eesti Energia, которые проходят в Нарве в Vaba Lava, в этот раз ведутся на тему ”С чего начинается эффективная экономика замкнутого цикла?”. Дискуссии на тему экономики замкнутого цикла ведут чиновники, ученые, предприниматели и эксперты по окружающей среде. В конференции принимает участие более 150 человек.

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