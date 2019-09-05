У Eesti Energia есть вариант решения общемировой экологической проблемы пластика и автомобильных шин

В Эстонии каждый год образуется около 12 000 тонн старых шин. Технически заводы масел Eesti Energia в состоянии переработать в год более 200 000 тонн резиновой крошки от старых шин.

”Мы можем решить данную экологическую проблему не только в Эстонии, но и во всем регионе. Но для инвестирования — в случае со старыми шинами в дробильную технику — мы должны быть уверены в том, что у нас будет достаточно сырья. Такого количества старых шин, которое мы в состоянии переработать, в Эстонии просто нет”, — сказал Суттер.

Руководитель Eesti Energia добавил, что даже Финляндия и Швеция являются слишком маленькими для того, чтобы делать специфические инвестиции в экономику замкнутого цикла. ”Качественное современное технологичное повторное использование отходов требует крупных инвестиций".

До тех пор, пока не будет оговорено трансграничное сотрудничество, предприниматели не решатся инвестировать. Технологии тоже не будут развиваться, потому что объемы в каждой отдельной стране слишком маленькие.

На государственном уровне у Eesti Energia имеется хороший потенциал, чтобы предлагать щебень, необходимый для крупных инфраструктурных проектов. За год в шахте ”Эстония” образуется в зависимости от объема добычи порядка четырех миллионов тонн известняка, но в продажу в прошлом году поступила только десятая часть этого объема.

”Мы готовы предлагать строительному сектору гораздо больше сырья, и мы в состоянии делать это по конкурентоспособной цене. Можно было бы не открывать новые карьеры, потому что подходящий материал и так уже дожидается использования”, — подтвердил Суттер. Концерн Eesti Energia уже доказал, что в состоянии экономически целесообразным образом перевозить известняк из Ида-Вирумаа в другой конец Эстонии — в Пярнумаа.

Потенциал имеется и у сланцевой золы, которая по своим качествам является цементом низкого сорта — ее можно в большем объеме повторно использовать в строительном секторе. В результате исследований ТТУ и ТУ Министерство окружающей среды разрешило снять со сланцевой золы необоснованную маркировку опасного отхода.

Хандо Суттер поблагодарил за сотрудничество Центр сланцевой компетенции ТТУ и Министерство окружающей среды, которое поспособствовало развитию экономики замкнутого цикла. ”Всегда легче попытаться все обложить налогами, но Министерство окружающей среды искало решения по существу, которые связаны с технологиями и инновациями”.

Дебаты дня окружающей среды Eesti Energia, которые проходят в Нарве в Vaba Lava, в этот раз ведутся на тему ”С чего начинается эффективная экономика замкнутого цикла?”. Дискуссии на тему экономики замкнутого цикла ведут чиновники, ученые, предприниматели и эксперты по окружающей среде. В конференции принимает участие более 150 человек.