05.03.2020, 15:10

Теперь льготные экопрограммы RMK доступны и для взрослых! Отправляйтесь на природу и получайте новые знания


EST
Peipsi
PeipsiFoto: Siim Lõvi

Центр управления государственными лесами открыл регистрацию на весенние экологические образовательные программы, которые создают условия для активного образа жизни на природе и получения полезных знаний о лесе, море, природе и родном крае. В этом году программы по выгодной цене в 1 евро предлагаются как детским, так и взрослым группам.

Независимо от сезона или погоды, в природе всегда есть что исследовать, открывать или чему поучиться. Посетительские центры RMK и Сагадиская природная школа предлагают разнообразные экологические образовательные программы, помогающие научиться лучше замечать и понимать природу.

”В этом году весенний сезон будет организован иначе, поскольку мы будем предлагать программы на выгодных условиях не только для детских групп, но и для взрослых. Поскольку спектр тем простирается от леса и до моря, для всех групп — семей, друзей и рабочих коллективов, несомненно, найдутся темы, в которой они смогут пополнить свои знания о природе, вместе с тем качественно проведя время вместе”, — сказала специалист RMK по экологическому образованию Лийна Каррофельдт. Программы предлагаются по всей Эстонии. Специальные программы для взрослых доступны в посетительских центрах Оанду, Ристна, Матсалу и Пяхна, но для взрослых могут быть адаптированы и все остальные программы.

Несколько посетительских центров также предлагают бесплатные программы для пеших походов. Они дают взрослым участникам возможность пройти программу самостоятельно, а при обучении в группах роль наставника отводится учителю. В посетительском центре можно получить инструкции, рабочие листы и учебные материалы, буклеты с информацией о тропах, карты и другую полезную информацию.

Стоимость программы со скидкой составляет всего один евро за каждого участника, количество программ ограничено. Программы по обычной цене можно заказывать круглый год. Предварительная регистрация нужна для всех программ, включая пешие походы. С экологическими образовательными программами можно ознакомиться на домашней странице https://www.loodusegakoos.ee/metsakool, где можно найти и более подробные описания программ. Транспорт до места проведения программы каждому посетителю нужно организовать самостоятельно.

Программы на русском языке можно пройти при Виймсиском (Харьюмаа) или Кауксиском (Ида-Вирумаа) посетитительских центрах.

На попечении RMK (Центра управления государственными лесами) находится приблизительно 30% всей территории Эстонии, на которой расположено 47% лесов страны. RMK — эстонское государственное предприятие, хранитель, защитник и хозяйствующий субъект государственных лесов и многообразных природных сообществ. RMK выращивает леса, хранит природные ценности, приносит доход государству лесохозяйственной деятельностью, создает возможности для прогулок на природе и формирует естественно-научные знания.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Читайте также: