Теперь льготные экопрограммы RMK доступны и для взрослых! Отправляйтесь на природу и получайте новые знания

Несколько посетительских центров также предлагают бесплатные программы для пеших походов. Они дают взрослым участникам возможность пройти программу самостоятельно, а при обучении в группах роль наставника отводится учителю. В посетительском центре можно получить инструкции, рабочие листы и учебные материалы, буклеты с информацией о тропах, карты и другую полезную информацию.

Стоимость программы со скидкой составляет всего один евро за каждого участника, количество программ ограничено. Программы по обычной цене можно заказывать круглый год. Предварительная регистрация нужна для всех программ, включая пешие походы. С экологическими образовательными программами можно ознакомиться на домашней странице https://www.loodusegakoos.ee/metsakool, где можно найти и более подробные описания программ. Транспорт до места проведения программы каждому посетителю нужно организовать самостоятельно.

Программы на русском языке можно пройти при Виймсиском (Харьюмаа) или Кауксиском (Ида-Вирумаа) посетитительских центрах.

На попечении RMK (Центра управления государственными лесами) находится приблизительно 30% всей территории Эстонии, на которой расположено 47% лесов страны. RMK — эстонское государственное предприятие, хранитель, защитник и хозяйствующий субъект государственных лесов и многообразных природных сообществ. RMK выращивает леса, хранит природные ценности, приносит доход государству лесохозяйственной деятельностью, создает возможности для прогулок на природе и формирует естественно-научные знания.

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