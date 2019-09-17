Telia призывает отказаться от бумажных счетов

Руководитель сферы электронных каналов Telia Eesti Леэло Калликорм рассказала, что кампания, которая продлится до 30 октября, призвана побудить клиентов Telia заказать вместо бумажных счетов электронные счета. По словам Калликорм, э-счет является экологичной альтернативой традиционному бумажному счету. Заказать электронный счет можно в самообслуживании Telia, он может приходить на электронную почту или в интернет-банк. Отказаться от бумажного счета также можно в любом из представительств Telia — в таком случае за клиента нужные изменения внесет консультант.

Главная задача кампании заключается в достижении цели Telia на 2030 год — в результате дигитализации деятельность предприятия должна стать углеродно-нейтральной.

В благодарность за каждое переоформление счета Telia высадит по одному дереву в лесах Эстонии при содействии Центра управления государственными лесами (RMK).

”В нашей компании эта идея вызвала большое воодушевление. Мы надеемся, что положительные эмоции охватят и наших клиентов, и вместе мы сможем посадить более 5000 деревьев. Десять процентов всей производимой в мире балансовой древесины (то есть лесоматериала, используемого для производства целлюлозы и древесной массы) идет на бумажные счета — это невероятное количество”, — прокомментировала Леэло Калликорм.