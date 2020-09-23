Таллинн подарил Нарве и Пярну необычные мини-контейнеры для окурков

По словам вице-мэра Вадима Белобровцева, Таллинн дарит специальные предназначенные для окурков урны своим друзьям в Эстонии и во всем мире для того, чтобы донести до людей понимание того, насколько опасны для природы сигаретные фильтры.

”Сигаретные окурки, по данным международных исследований, сильнее всего загрязняют окружающую среду, и один лишь окурок может отравить до тысячи литров воды, — сказал Вадим Белобровцев. — Крайне необходимо изменить поведенческие привычки людей и увеличить профилактическую работу. Летом Таллинн инициировал кампанию ”Окурку место в урне”, которой надеемся снизить их количество на городских улицах и как следствие — уменьшить число попадающих в Балтийское море сигаретных фильтров. Мы призываем каждого заботиться о чистоте окружающей среды и выбрасывать мусор, в том числе и окурки, туда, где им место — в урну”.

Разработанные в Великобритании мини-контейнеры Ballot Bin могут использоваться не только в качестве урны для сигаретных фильтров — с их помощью можно также проводить опросы. Их цель — научить людей выбрасывать окурки в предназначенные для этого места. Речь идет о специальных урнах для сигаретных фильтров, на которых написаны разные вопросы, ответить на которые человек может бросив окурок в одну из двух секций с наиболее понравившимся ему ответом. В ситуации, когда половину загрязнения Балтийского моря пластиком составляют сигаретные фильтры, 80% которых попадает сюда с материка, Ballot Bin крайне необходимы для привлечения внимания к этой проблеме. Опыт других городов показал, что использование таких урн на 50-80% снижает уровень загрязнения окурками. Такие урны можно увидеть, например, в Берлине, Копенгагене, Вене, Дублине и Братиславе.

В Таллинне в рамках пилотной программы было установлено 9 таких урн, сейчас их можно увидеть перед зданием столичной мэрии, возле пешеходного перехода между парком Таммсааре и торговым центром Melon. Урны Ballot Bin Таллинн также подарил Хельсинки (Финляндия) и Гданьску (Польша).

Одна из целей программы Таллинна как финалиста конкурса на звание Зеленой столицы Европы 2022 — привлечение внимания к загрязнению моря. Партнеры города из частного и третьего секторов сфокусировались на борьбе с брошенными на улицах сигаретными окурками, объединив свои силы в двух акциях: 15-минутной кампании по сбору сигаретных фильтров и проектом маркировки канализационных люков ”Море начинается здесь”.