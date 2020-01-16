Свежие данные: площадь строго охраняемых лесов в государственном лесу увеличилась до 300 000 гектаров(1)
Строго охраняемые леса, где хозяйственная деятельность не ведется, составляют 29,2% общей площади лесов, управляемых RMK.
Строго охраняемые леса, где хозяйственная деятельность не ведется, составляют 29,2% общей площади лесов, управляемых RMK.
По состоянию на январь 2020 года RMK управляет 1 029 902 гектарами лесных земель, из которых 29,2% (300 220 га) находятся под строгой охраной, 7,1% (73 419) имеют ограничения в отношении экономической деятельности и 63,7% (656 263 га) не имеют ограничений относительно экономической деятельности.
По словам члена правления RMK Кристьяна Тыниссона, за годы увеличилась как площадь управляемых RMK лесов, так и доля строго охраняемых лесов относительно общей территории лесов.
”По сравнению с 2007 годом площадь строго охраняемых лесов в государственном лесу увеличилась в 2,4 раза. RMK внес в это свой вклад, предложив в 2017 году создать новые лесные заповедники и ужесточить режим охраны более 30 000 гектаров существующих охраняемых территорий. В течение последних 14 лет площадь строго охраняемых лесов ежегодно увеличивалась в среднем на 12 500 га”, — сказал Тыниссон.
Строго охраняемый лес RMK состоит из природных резерватов и зон целенаправленной защиты, а также зон целенаправленной защиты постоянных мест обитания и планируемых природоохранных территорий, ценных мест обитания и территорий, строго охраняемых RMK, таких как места обитания белок-летяг и потенциальные ценные места обитания
На территориях строго охраняемых лесов хозяйственная деятельность не ведется, для сохранения и восстановления охраняемых видов и мест обитания там выполняются необходимые природоохранные работы.
Эстония занимает второе место в Европейском союзе по доле строго охраняемых лесов, то есть территорий, где вырубка не ведется. Большей долей охраняемых территорий располагает только Финляндия.
Для защиты биологического разнообразия лесов важны и зоны с ограниченным режимом природопользования заповедников и мест постоянного обитания, где RMK занимается хозяйственной деятельностью с меньшей интенсивностью, чем это разрешено законодательными актами. Площадь лесов с ограничениями в отношении экономической деятельности RMK составляет 73 400 га, в 2018 году RMK провел лесовосстановительные рубки на 132 гектарах этих территорий, что составляет 0,18% площади лесов с ограничениями в отношении экономической деятельности.
RMK управляет — обновляет, культивирует, использует и защищает — государственные леса в соответствии с законодательством Эстонии и наилучшей практикой лесоводства. Непрерывно уже на протяжении почти 20 лет RMK является обладателем сертификата устойчивого лесного хозяйства.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Загадочный пост в Instagram: новые подробности убийства Григоряна
Почему северные народы не едят грибы: вынесен вердикт
Почему умершего онколога Павленко похоронили на следующий день
Лифт рухнул с девятого этажа и убил семью