Свежие данные: площадь строго охраняемых лесов в государственном лесу увеличилась до 300 000 гектаров

По состоянию на январь 2020 года RMK управляет 1 029 902 гектарами лесных земель, из которых 29,2% (300 220 га) находятся под строгой охраной, 7,1% (73 419) имеют ограничения в отношении экономической деятельности и 63,7% (656 263 га) не имеют ограничений относительно экономической деятельности.

По словам члена правления RMK Кристьяна Тыниссона, за годы увеличилась как площадь управляемых RMK лесов, так и доля строго охраняемых лесов относительно общей территории лесов.

”По сравнению с 2007 годом площадь строго охраняемых лесов в государственном лесу увеличилась в 2,4 раза. RMK внес в это свой вклад, предложив в 2017 году создать новые лесные заповедники и ужесточить режим охраны более 30 000 гектаров существующих охраняемых территорий. В течение последних 14 лет площадь строго охраняемых лесов ежегодно увеличивалась в среднем на 12 500 га”, — сказал Тыниссон.

RMK

Строго охраняемый лес RMK состоит из природных резерватов и зон целенаправленной защиты, а также зон целенаправленной защиты постоянных мест обитания и планируемых природоохранных территорий, ценных мест обитания и территорий, строго охраняемых RMK, таких как места обитания белок-летяг и потенциальные ценные места обитания

На территориях строго охраняемых лесов хозяйственная деятельность не ведется, для сохранения и восстановления охраняемых видов и мест обитания там выполняются необходимые природоохранные работы.