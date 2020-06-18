Старейшина Пыхья-Таллинна опровергает информацию о низком качестве воды на Штромке

”В управу района обращались люди и спрашивали, планируется ли пляж закрыть, — сказал старейшина района Пеэтер Ярвелайд. — Заверяю, что пляж не закроют и качество воды соответствует всем, весьма строгим требованиям. Последнюю пробу воды на Штромке брали 8 июня, качество было оценено как ”очень высокое”.

Для классифицирования воды на пляжах составляется база, которая состоит как минимум из 16 проб воды (содержание в воде разных бактерий, в том числе кишечных энтерококков и кишечной палочки — бактерии E coli), которые были взяты в течение последних четырех лет; и поскольку в 2017 году качество воды на Штромке признали по ряду показателей некоторых проб неудовлетворительным, то отсюда последует общее решение.

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”В Пыхья-Таллинне пробы воды берутся перед началом пляжного сезона на пляжах Пикакари и Штромка, а в течение купального сезона они берутся каждые две недели, то есть пробы берутся в два раза чаще, чем предусмотрено, и в случае изменения качества воды мы немедленно оповестим об этом”, — подчеркнул безопасность качества воды Пеэтер Ярвелайд.

В случае пляжа Штромки нужно учитывать, что парк и прибрежная зона расположены в низине, то есть в случае больших осадков качество воды меняется. Также на качество воды на пляже может оказывать влияние и деятельность человека в близлежащих районах, грунтовые и дождевые воды, которые переносят осадочные воды с загрязненных территорий в Коплиский залив.