21.02.2020, 08:40

Сирет Котка: нетронутый лес нужно использовать для развития природного туризма

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MTÜ Ausad Valimised poliitkool
MTÜ Ausad Valimised poliitkoolFoto: Ilmar Saabas

Нетронутый лес является одной из самых больших ценностей для Эстонии, поэтому его можно было бы использовать для развития природного туризма, сказала заместитель председателя парламентской фракции центристов Сирет Котка на прошедшем в четверг в Рийгикогу обсуждении темы будущего эстонских лесов в контексте меняющихся климатических условий.

”Природный туризм становится все более популярным, тем более что Эстония отлично подходит для этого. В мире не так много стран, где столько территории было бы покрыто чистым природным лесом”, — сказала Котка. Она отметила, что походные тропы и места отдыха — это преимущество Эстонии, и им надо найти более широкое применение.

По словам Котка, лесная политика государства должна способствовать установлению взаимопонимания между лесничими и специалистами по защите окружающей среды. ”Площадь лесов в Эстонии в последнее время стала больше, нежели сократилась. Разумеется, вырубка каждого участка леса вызывает много эмоций. Однако своевременное обслуживание лесов и новые посадки направлены на перспективу”, — отметила Котка.

”Все наши шаги должны быть направлены на то, чтобы леса становились еще большей ценностью, чтобы было большее разнообразие видов, а поддержка экологического равновесия стала лучше. Для этого необходимо сохранить разумный баланс между целями лесного хозяйства и защитой лесов”, — добавила она.

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