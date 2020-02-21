Сирет Котка: нетронутый лес нужно использовать для развития природного туризма

”Природный туризм становится все более популярным, тем более что Эстония отлично подходит для этого. В мире не так много стран, где столько территории было бы покрыто чистым природным лесом”, — сказала Котка. Она отметила, что походные тропы и места отдыха — это преимущество Эстонии, и им надо найти более широкое применение.

По словам Котка, лесная политика государства должна способствовать установлению взаимопонимания между лесничими и специалистами по защите окружающей среды. ”Площадь лесов в Эстонии в последнее время стала больше, нежели сократилась. Разумеется, вырубка каждого участка леса вызывает много эмоций. Однако своевременное обслуживание лесов и новые посадки направлены на перспективу”, — отметила Котка.

”Все наши шаги должны быть направлены на то, чтобы леса становились еще большей ценностью, чтобы было большее разнообразие видов, а поддержка экологического равновесия стала лучше. Для этого необходимо сохранить разумный баланс между целями лесного хозяйства и защитой лесов”, — добавила она.