С сегодняшнего дня в McDonald’s все напитки продаются в стаканах без крышек

После отказа от пластиковых крышек все напитки, потребляемые на месте в ресторанах, будут продаваться в стаканах без крышек. Для удобства посетителей напитки, заказываемые в зоне McDrive™, с доставкой на дом McDelivery™ или вместе с набором Happy Meal™, будут по-прежнему предлагаться в стаканах с крышками.

”В Эстонии мы сделали еще один шаг к тому, чтобы еще больше повысить социальную ответственность ресторана. Мы хотим помочь нашим посетителям делать более экологичный выбор — например, с июня этого года мы призываем людей не использовать пластиковые соломинки для напитков. Мы искренне рады тому, что наши посетители откликнулись на этот призыв, и использование соломинок в наших ресторанах уменьшилось”, — сказал исполнительный директор ресторанов McDonald’s в Прибалтике Владимир Яневский. Он добавил, что цель отказа от пластиковых крышек, наряду с запланированными ресторанами McDonald's дальнейшими изменениями, состоит в том, чтобы сократить потребление пластика и поддержать пропаганду экологичного поведения.