С сегодняшнего дня в McDonald’s все напитки продаются в стаканах без крышек

Начиная с сегодняшнего дня McDonald's, ведущая ведущая сеть ресторанов быстрого питания в странах Балтии, отказывается от использования пластиковых крышек для стаканов в своих ресторанах, чтобы уменьшить количество одноразового пластика.
После отказа от пластиковых крышек все напитки, потребляемые на месте в ресторанах, будут продаваться в стаканах без крышек. Для удобства посетителей напитки, заказываемые в зоне McDrive™, с доставкой на дом McDelivery™ или вместе с набором Happy Meal™, будут по-прежнему предлагаться в стаканах с крышками.
”В Эстонии мы сделали еще один шаг к тому, чтобы еще больше повысить социальную ответственность ресторана. Мы хотим помочь нашим посетителям делать более экологичный выбор — например, с июня этого года мы призываем людей не использовать пластиковые соломинки для напитков. Мы искренне рады тому, что наши посетители откликнулись на этот призыв, и использование соломинок в наших ресторанах уменьшилось”, — сказал исполнительный директор ресторанов McDonald’s в Прибалтике Владимир Яневский. Он добавил, что цель отказа от пластиковых крышек, наряду с запланированными ресторанами McDonald's дальнейшими изменениями, состоит в том, чтобы сократить потребление пластика и поддержать пропаганду экологичного поведения.
Помимо отказа от использования в ресторанах пластиковых крышек, с начала этого года в ресторанах McDonald's больше не подают напитки в прозрачных пластиковых стаканчиках. Кроме того, постепенно будет вводиться упаковка, крышка для которой не требуется. Такое решение применяется, например, для мороженого McFlurry — любимый десерт в упаковке без пластиковой крышки уже сейчас можно заказывать во всех эстонских ресторанах.
Отказ от пластиковых крышек является частью глобальной инициативы McDonald's, направленной на повышение экологичности упаковки, используемой в ресторанах. Цель сети заключается в том, чтобы к 2025 году сеть вся упаковка, используемая в ресторанах, поступала от сертифицированных поставщиков и изготавливалась из переработанных или перерабатываемых материалов. Кроме того, сеть ресторанов планирует приступить к переработке упаковки в ресторанах McDonald's по всему миру.
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