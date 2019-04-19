RMK: приходите сажать лес!
В этом году в фокусе Дня посадки леса RMK будет сохранение климата
В этом году в фокусе Дня посадки леса RMK будет сохранение климата
В пятницу, 17 мая, по инициативе RMK состоится День посадки леса, который в этом году посвящен сохранению климата.
День посадки леса будет организован в Харьюмаа, Рапламаа и Тартумаа, регистрация открыта до 13 мая.
На русском языке мероприятия пройдут 18 мая в Куусалу и 25 мая в Нарва-Йыэсуу.
”С помощью Дня посадки RMK мы хотим пробудить скрытого в каждом человеке климатического супергероя. Поскольку сохранение климата — очень широкая тема, может сложиться впечатление, будто действия одного человека особого влияния не имеют. Это не совсем так”, — сказал председатель правления RMK Айгар Каллас.
Каллас добавил, что, помимо промышленности и производства, повседневная человеческая деятельность тоже оставляет свой экологический след, осознанное уменьшение которого и является суперсилой климатического супергероя. ”Выбросы углекислого газа можно сократить, например, высаживая деревья на Дне посадки леса RMK или рядом со своим загородным домом, а также оптимизируя использование личного автомобиля. Естественно, положительный эффект имеет и сознательное потребление, но существует еще множество методов сохранения климата”.
Открытый для всех День посадки пройдет в пяти местах Эстонии: В Харьюмаа, в деревне Ягала, в Рапламаа, в Юуру, а также в Тартумаа, в деревне Выыпсте. Мероприятия на русском языке пройдут в Куусалу и Нарва-Йыэсуу.
”Самые масштабные посадки пройдут именно 17 мая, где в слете климатических супергероев примет участие по 350 человек. Хотя харьюмааская группа уже и заполнена, а в Тартумаа остались последние свободные места, на День посадки леса, который пройдет в Рапламаа, еще можно зарегистрироваться до 13 мая или пока хватит мест” — сказала один из организаторов Дня посадки леса RMK на русском языке Марина Полтавцева, добавив, что сегодня открылась регистрация и на русскоязычные толоки, которые пройдут 18 мая в Куусалу и 25 мая в Ида-Вирумаа. В эти дни ожидается по 120 участников посадок.
Климатические супергерои под руководством RMK каждый год высаживают в государственных лесах порядка 21 миллиона саженцев. Среди высаживаемых в этом году деревьев будет 10,4 миллиона сосен, 8,4 миллиона елей, 2,05 миллиона берез и 150 000 саженцев черной ольхи. Растения, необходимые для обновления леса, выращиваются в восьми рассадниках RMK в разных местах Эстонии.
”Для создания здоровых и жизнеспособных лесов мы все больший акцент делаем на качестве растений, их защите и уходе за ними, что особенно важно в переменчивых климатических условиях. По сравнению со старым лесом молодой и ухоженный лес связывает больше углерода из атмосферы”, — пояснила Каллас.
Участникам посадок леса лесоводы RMK продемонстрируют все необходимые приемы работы. В течение дня каждый участник сможет посадить до 50 деревьев, набраться знаний о лесе и принять участие в дискуссии на тему лесного хозяйства. День посадки начнется в 12 часов и завершится в 15 часов, когда участники толоки смогут подкрепиться супом.
Дополнительная информация и регистрация на интернет-странице RMK www.rmk.ee
На попечении RMK (Центра управления государственными лесами) находится приблизительно 30% всей территории Эстонии, на которой расположено 47% лесов страны. RMK — это организация, которая занимается сохранением, защитой и управлением принадлежащим эстонскому государству лесом и другими разнообразными природными сообществами. RMK выращивает лес, сохраняет природные ценности, зарабатывает государству доход управлением лесом, создает возможности для передвижения на природе и занимается просветительской деятельностью в сфере окружающей среды.
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