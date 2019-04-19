RMK: приходите сажать лес!

В пятницу, 17 мая, по инициативе RMK состоится День посадки леса, который в этом году посвящен сохранению климата.

День посадки леса будет организован в Харьюмаа, Рапламаа и Тартумаа, регистрация открыта до 13 мая.

На русском языке мероприятия пройдут 18 мая в Куусалу и 25 мая в Нарва-Йыэсуу.

”С помощью Дня посадки RMK мы хотим пробудить скрытого в каждом человеке климатического супергероя. Поскольку сохранение климата — очень широкая тема, может сложиться впечатление, будто действия одного человека особого влияния не имеют. Это не совсем так”, — сказал председатель правления RMK Айгар Каллас.

Каллас добавил, что, помимо промышленности и производства, повседневная человеческая деятельность тоже оставляет свой экологический след, осознанное уменьшение которого и является суперсилой климатического супергероя. ”Выбросы углекислого газа можно сократить, например, высаживая деревья на Дне посадки леса RMK или рядом со своим загородным домом, а также оптимизируя использование личного автомобиля. Естественно, положительный эффект имеет и сознательное потребление, но существует еще множество методов сохранения климата”.