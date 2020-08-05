RMK приглашает отпраздновать юбилейный год охраны природы в Эстонии

Центр управления государственными лесами (RMK) приглашает всех принять участие в серии бесплатных мероприятий, чтобы вместе отпраздновать 110 лет охраны природы в Эстонии. ”Кульминацией мероприятий станет Белая ночь в Тойла, когда вечером и ночью 14 и 15 августа парк будет наполнен более чем 30 завораживающими произведениями светового искусства, увлекающими выступлениями артистов и шумом уличных кафе. Поскольку 2020 год также был объявлен годом эстонского фольклора, соавторами Белой ночи в Тойла стали сказочники Полина Черкасова и Харди Мёллер. Гостей будут удивлять фантастическими преданиями и реальными историями”, — рассказала о событии главный организатор серии мероприятий и руководитель отдела рекреации RMK Марге Раммо.

В нынешнем году программа Белой ночи вследствие необходимости рассредоточить гостей выстроена таким образом, чтобы оба вечера и ночи были наполнены светом и постоянно повторяющимися историями и музыкой, что позволит всем желающим выбрать подходящий день и время посещения.

Раммо добавила, что 23 августа в Лахемаа специально в честь года фольклора и дня рождения охраны природы откроется Тропа лесных историй RMK Сагади-Оанду. ”Эстония — страна богатая как лесами, так и преданиями, которых в Эстонском архиве фольклора накопилось более десяти тысяч. Ценность этой работе придаст совершенно новая тематическая походная тропа длиной 5,6 км”.

С 1 августа во всех шести эстонских национальных парках в Алутагузе, Карула, Лахемаа, Матсалу, Соомаа и Вилсанди можно играть, искать сокровища и открывать природные ценности национальных парков. Была создана интерактивная игра, позволяющая в одиночку или с компанией расширить свой кругозор с помощью 110 фактов об охране природы. Во второй половине августа в гости приглашают посетительские центры RMK, где будут представлены чуть более своеобразные, чем обычно, виды деятельности — от похода на самокатах в Пяхни до блинной мастерской в Вилсанди.

Дополнительную информацию о мероприятиях можно найти на сайте www.loodusegakoos.ee.