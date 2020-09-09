RMK приглашает детей выходить учиться из класса на свежий воздух

Чтобы понимание природы и знакомство с ней проходило более гладко, посетительские центры RMK предлагают несколько программ по изучению природы с гидом, самостоятельные походные программы, а также смарт-игры, которые подскажут, на что нужно обратить внимание и предложат возможность в игровой форме улучшить или проверить свои знания, гуляя на природе.

”Осенняя природа с ее яркими красками и свежим воздухом — лучшее место, где можно провести время, почему бы не провести там школьные уроки? В нынешние трудные времена находиться на природе определенно безопаснее, чем собираться в помещении. Мы приглашаем здоровых учеников в лес и напоминаем, что даже на открытом воздухе важно соблюдать дистанцию и дезинфицировать руки. Мы и сами подготовились к этому, предложив возможность для дезинфекции рук”, — сказала специалист по природоведческому образованию отдела рекреации RMK Лийна Каррофельдт.

Началась регистрация на осенние программы по льготной цене, где цена для участника составляет всего один евро. Исключение составляют программы, предлагаемые в посетительских центрах Ристна и Вилсандиского национального парка, а также в Доме природы Мяндьяла, которые в этом году абсолютно бесплатны. Помимо прочего, можно будет открыть для себя секреты осенней природы, познакомиться с лесными обитателями, узнать о профессии лесничего и управлении лесами, а также о биоразнообразии болот, водоемов и лесов. В ходе некоторых программ также можно узнать, о чем рассказывают годичные кольца деревьев или как сделать бумагу из грибов.

Мы также предлагаем программы для самостоятельных походов, которые дают взрослым участникам возможность пройти программу самостоятельно, а при обучении в группах роль наставника отводится учителю. В посетительском центре участники получат инструкции, рабочие листы и учебные материалы, буклеты с информацией о тропах, карты и другую полезную информацию.

Со всеми природоведческими и походными программами можно ознакомиться на домашней странице Loodusega Koos, где можно найти и более подробные описания мест. Транспорт до места проведения программы каждому посетителю нужно организовать самостоятельно. На домашней странице найдется и информация о предварительной регистрации, которая нужна для всех программ, включая программы для самостоятельных походов. Программы на русском языке можно пройти в Кауксиском (Ида-Вирумаа) и Виймсиском посетительских центрах.