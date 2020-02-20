Рийгикогу обсудит влияние изменений климата на лес

Председатель комиссии по окружающей среде Эрки Сависаар подчеркнул, что посредством конструктивного диалога необходимо найти баланс между защитой природы, целями в области климата и управлением лесным хозяйством. ”Связанные с лесоводством вопросы находятся под пристальным вниманием общественности. Любые обсуждения наполнены эмоциями. Это касается как решения текущих проблем, так и составления программы развития лесоводства, — отметил Сависаар. — Будущее леса касается всех нас: там сталкиваются государственные и частные интересы. Лес играет важную роль с точки зрения общества, защиты природы, климата, экономики и безопасности. Поэтому найти баланс крайне сложно. Все стороны должны идти на компромиссы”.

Сегодня на заседании помимо Эрки Сависаара также выступят руководитель отдела лесоводства агентства по окружающей среде Тайво Денкс, доцент по патологии леса Эстонского сельскохозяйственного университета Рейн Дренкхан и старший научный сотрудник по ботанике института экологии и географии Тартуского университета Авелийна Хельм.