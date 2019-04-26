Регистрируйтесь на приключенческую толоку на Аэгна!

Управа района Кесклинн и НКО Roheline Rügement каждую весну организуют толоку на острове Аэгна. В этот раз участники толоки сфокусируются на уборке пляжа и леса.

”Толока на Аэгна — это отличная возможность не только сделать остров чище, но и открыть для себя его красивую природу. В этом году это не придется делать самому, так как сразу после уборки и сытного обеда житель Аэгна Хуго Удусаар проведет экскурсию по острову”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Все необходимые для уборки средства предоставят организаторы толоки, которые также накормят участников обедом. Участников толоки 11 мая в 10.00 на остров бесплатно отвезет теплоход Monica, с острова теплоход отправится в 16.00. Поскольку количество мест на теплоходе ограничено, то на толоку обязательна регистрация, отправив письмо на электронную почту aegna@aegna.ee.

Остров Аэгна относится к району Кесклинн. Толока на Аэгна является частью программы Месяца благоустройства в Таллинне.