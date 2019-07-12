Разгуливают по дворам и дорогам. Эстонию резко заполонили медведи

Сообщений о встречах человека с медведем с каждым годом становится все больше, в то время как еще в начале XX века медведей в эстонских лесах было днем с огнем не сыскать. Перед Второй мировой войной в стране насчитывалось 30-40 особей, в 2015 году — около 63 семей, в прошлом году — 82. По некоторым данным, в Эстонии живет около 750 косолапых, а охотники полагают, что и вовсе около тысячи. Резко количество медведей возросло и в Финляндии, где в 80-х насчитывалось 300-400, а сейчас около 1700 особей.

По словам специалиста по диким животным Пеэпа Мянни, причина может заключаться в улучшении доступности природной пищи и в том, что зачастую люди (охотники) с целью дальнейшей охоты подкармливают медведей, оставляя в лесу останки застреленных оленей и косуль. Так медведи начинают ассоциировать наличие пищи c человеком.

Заместитель исполнительного директора Союза охотников Эстонии Андрес Лиллемяэ подтверждает, что размножаются медведи в Эстонии хорошо. Зачастую в одном помете можно встретить по три-четыре, а то и пять медвежат. ”Раньше три медвежонка была редкость, а теперь совершенно обычное дело”, — отмечает он. По его словам, причина также проста — много еды. ”В Эстонии много болот, где хватит ягод для всех. Во-вторых, медведь с удовольствием доедает животных, а недавняя чума свиней обернулась для них настоящим праздником живота”. При этом утверждения будто охотники специально подкармливают медведей, по его словам, не соответствуют действительности.