Ратас о климатической политике: Эстония должна проявить инициативу

Ратас отметил, что в период выборов вопросам климата и энергии уделялось мало внимания, но это важная тема для будущего Эстонии и остального мира. ”С одной стороны, наше производство электроэнергии основано на сжигании горючего сланца с огромным воздействием на окружающую среду. С другой стороны, тысячи людей заняты в энергетическом секторе, чьи семьи, несмотря на глобальные изменения, должны сохранить свою работу и доходы”, — привел пример Ратас стоящих перед Эстонией вызовов.

Он добавил, что в вопросах экологии Эстонии нужно взять на себя инициативу. ”Это наша обязанность перед родной планетой и перед будущими поколениями. Только так мы можем быть лидером в этих вопросах и извлечь из инноваций максимальную пользу”, — сказал Ратас.

Премьер-министр сказал, что необходимо говорить в обществе об изменениях и жизненно важных инновация потому, что основные события требуют, чтобы наше общество было готово к ним. Для этого павительство создало комиссию по климату и энергии, на первой встречи которой был дан обзор возможностей по увеличению климатической цели. По словам премьер-министра, окончательный анализ возможностей Эстонии будет завершен к концу сентября, но уже сейчас известно, что Эстония должна будет в ближайшие десятилетия инвестировать около 17 миллиардов евро, из которых доля государства составляет примерно 5 миллиардов и для частного сектора более 12 миллиардов. "Нам нужно решить, из каких ресурсов сделать эти инвестиции и как максимально их использовать позже", — сказал премьер-министр.