Ратас: Европе нужно действовать быстрее, чтобы уменьшить влияние изменений климата

По словам премьер-министра Ратаса, Эстония поддерживает повышение цели ЕС по снижению выбросов парниковых газов на 55% по сравнению с уровнем 1990 года и сама уже поставила себе амбициозную цель снизить к 2030 году объемы выбросов на 70%. ”Мы серьезно работаем над тем, чтобы достичь этой цели. В первую очередь это означает важные перемены для нашего энергетического сектора, который до сих пор в значительной степени зависит от сланца”, — сказал Ратас. 76 процентов вырабатываемых Эстонией парниковых газов производится энергетическим сектором и обрабатывающей промышленностью.

”Переговоры и поиск решений для того, чтобы снизить выбросы на уровне ЕС на 55%, нам еще предстоят. Непременно следует учитывать при этом особенности стран и их зависимость от фоссильного топлива”, — сказал Ратас и подчеркнул, что переход должен быть справедливым и посильным.

По словам премьер-министра, постановка новых целей в борьбе с изменениями климата означает технологический переворот в производстве энергии и транспортном секторе. ”Больше прежнего следует использовать возобновляемые источники энергии и чистое топливо, для разработки и внедрения которых нужна поддержка ЕС. Мы также должны учитывать, что перемены требуют времени”, — сказал Ратас. Он добавил, что в Эстонии и регионе Балтийского моря самым большим потенциалом обладают морские парки ветрогенераторов и использование водорода.

Вчера Европейский совет обсудил также будущие отношения с Великобританией. Руководители стран ЕС сочли важным продолжать переговоры до достижения соглашения и призвали Великобританию предпринять для этого необходимые шаги. Возглавляющий переговоры со стороны ЕС Мишель Барнье рассказал лидерам стран ЕС о ходе переговоров и планах по их продолжению.

По словам Ратаса, 27 стран ЕС солидарны и едины на переговорах. Премьер-министр выразил поддержку деятельности Барнье. ”До сих пор в ходе переговоров, к сожалению, не было найдено решение ряда вопросов. Времени осталось мало, и его нужно использовать максимально эффективно”, — сказал Ратас.