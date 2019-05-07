Пылулаский рыбопитомник RMK заселил в реки молодняк лосося
Отдел рыбоводства Пылулаского рыбопитомника заселил в апреле и в начале мая в реки Северной Эстонии и в реку Пярну 149 000 мальков лосося.
Отдел рыбоводства Пылулаского рыбопитомника заселил в апреле и в начале мая в реки Северной Эстонии и в реку Пярну 149 000 мальков лосося.
С целью восстановления популяции лосося весной этого года из Пылула в реки Северной Эстонии было заселено в общей сложности 28 600 двухлетних лососей средним весом 78,4 грамма, из них в реку Селья 5 200, в реку Валгейыги 7 000, в реку Пирита 5 200, в реку Ягала 5 600 и в реку Лообу 5 400 особей. Более молодых, годовалых лососей средним весом 20,9 граммов было заселено в общей сложности 73 800, из них 23 000 особей рыбы родом из реки Кунда было заселено в реку Валгейыги, 21 400 в реку Пуртсе, а в реку Пярну было заселено 29 300 особей лосося родом из залива Лийви. Кроме этого, в подходящие места обитания были выпущены 47 300 только вылупившихся мальков весом примерно 200 миллиграммов, из них 24 100 особей в реку Пуртсе и 23 200 — в реку Ягала.
Для отслеживания состояния здоровья выращенной рыбы будут проводиться регулярные исследования в ветеринарно-пищевой лаборатории. Соблюдение требований биологической безопасности будет контролировать Ветеринарно-пищевой департамент. Разрешение на заселение выдал Департамент окружающей среды.
Для выполнения программы заселения на следующие годы рыбопитомник выращивает мальков лосося и годовалых особей родом из рек Кунда и Пярну.
При выборе рек для заселения и конкретных мест заселения RMK следует рекомендациям Эстонского морского института Тартуского университета. После вылупления из икры мальки лосося остаются на год или два в реке, после чего отправляются в море в поисках питания. При выборе мест заселения молодняка RMK пытается избежать конкуренции за пищу с выросшей в естественных условиях рыбой. При заселении выращенная рыба рассредотачивается на максимально возможной площади в таких местах, где по данным мониторинга природный прирост рыбы отсутствует или очень низкий.
Молодняк покрупнее — годовалый и двухлетки — в своем развитии достигает, как правило, уровня, когда он готов той же весной уйти в море. Такая рыба в основном заселяется в низовья рек, откуда они в течение пары недель отправляются в сторону моря. За короткий промежуток времени их обонятельная память запоминает отличительные признаки этой реки, и после проведенных в море лет они в половозрелом возрасте возвращаются нереститься в ту же реку, из которой они вышли в море.
На сегодняшний день Пылулаский рыбопитомник действует 25 лет, и пока что это единственный государственный рыбопитомник в Эстонии, который занимается работой по восстановлению рыбных запасов. Пылулаский рыбопитомник стал частью RMK в начале 2014 года. С 1997 года в Пылуласком рыбопитомнике было выращено и заселено в водоемы в общей сложности свыше 6 миллионов особей лосося разного возраста, морской форели и другого молодняка рыбы ценных пород.
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