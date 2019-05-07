Пылулаский рыбопитомник RMK заселил в реки молодняк лосося

С целью восстановления популяции лосося весной этого года из Пылула в реки Северной Эстонии было заселено в общей сложности 28 600 двухлетних лососей средним весом 78,4 грамма, из них в реку Селья 5 200, в реку Валгейыги 7 000, в реку Пирита 5 200, в реку Ягала 5 600 и в реку Лообу 5 400 особей. Более молодых, годовалых лососей средним весом 20,9 граммов было заселено в общей сложности 73 800, из них 23 000 особей рыбы родом из реки Кунда было заселено в реку Валгейыги, 21 400 в реку Пуртсе, а в реку Пярну было заселено 29 300 особей лосося родом из залива Лийви. Кроме этого, в подходящие места обитания были выпущены 47 300 только вылупившихся мальков весом примерно 200 миллиграммов, из них 24 100 особей в реку Пуртсе и 23 200 — в реку Ягала.

Для отслеживания состояния здоровья выращенной рыбы будут проводиться регулярные исследования в ветеринарно-пищевой лаборатории. Соблюдение требований биологической безопасности будет контролировать Ветеринарно-пищевой департамент. Разрешение на заселение выдал Департамент окружающей среды.

Для выполнения программы заселения на следующие годы рыбопитомник выращивает мальков лосося и годовалых особей родом из рек Кунда и Пярну.