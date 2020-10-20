Производитель Rakvere и Tallegg переходит на перерабатываемую упаковку и сокращает количество пластика

По словам председателя правления HKScan Estonia Анне Мере, в последние годы предприятие последовательно занималось сокращением количества используемого для упаковки пластика. ”Последние два года мы сокращали использование пластика на 45-50 тонн, то есть на 5 процентов в год от общего количества пластика, используемого в прибалтийских подразделениях HKScan. Наша цель — двигаться как минимум в этом же темпе и в следующие годы”, — поясняет Мере.

Цель всего концерна HKScan — к 2025 году сократить углеродный след и использование пластика на 20 процентов по сравнению с 2019 годом — таким образом будут сэкономлены тысячи тонн пластика. С 2017 по 2019 год концерн HKScan сократил количество используемого пластика на 1500 тонн.

Большой скачок в сокращении пластика произошел уже в 2017-2018 годах, когда в странах Балтии пластиковые ведерки и твердые пластиковые коробки Rakvere и Tallegg были заменены на более экологичные пакеты с ручками. Благодаря этому шагу количество используемого пластика сократилось более чем на 30 тонн в год. При изготовлении пакетов используется на 70 процентов меньше пластикового материала, от них образуется меньше мусора, и благодаря их компактности потребность в транспорте сократилась на 96 процентов по сравнению с предыдущей упаковкой.

Кроме того, при упаковке продукции Rakvere и Tallegg по возможности постоянно применяется как можно более тонкая упаковка. С сентября на упаковках Rakvere и Tallegg появился значок ”Меньше пластика, чище окружающая среда”, чтобы потребитель знал, для каких изделий уже используется упаковка, экономящая пластик.

”Наш первый шаг будет заключаться в том, что мы рассмотрим каждый продукт — можем ли мы использовать меньше пластика для его упаковки, и, если с технологической точки зрения или с точки зрения безопасности продукта это уже невозможно, то следующие шаги уже будут связаны с заменой конкретных линий упаковки”, — описывает Мере. ”Однако поскольку у нас в общей сложности 57 упаковочных линий и реорганизация одной линии может длиться примерно 12 месяцев, безусловно, потребуются инвестиции и время на то, чтобы произвести эти изменения”, — добавляет она.