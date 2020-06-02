02.06.2020, 07:31
Потенциально опасный астероид приближается к Земле
Потенциально опасный астероид 163348 (2002 NN4), размер которого оценивается в 250—570 метров, в субботу сблизится с Землей, сообщается на сайте одного из подразделений НАСА, пишут РИА-Новости.
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