Последствия аварии на "Фукусиме": попадет ли радиоактивная вода в океан

В компании считают, что место для хранения загрязненной воды закончится к 2022 году, о чем TEPCO заявила в августе этого года и выступила с предложением откачивать с аварийной АЭС "Фукусима-1" загрязненную воду и сливать ее в Тихий океан. Этот вариант поддержал и занимавший тогда пост министра окружающей среды Ёсиаки Харада. Но до сих пор компании-оператору не удалось убедить местных рыбаков в том, что сливать воду с "Фукусимы" в океан — оптимальное решение. Все другие способы решить проблему, по мнению руководства TEPCO, являются затруднительными.

Как радиоактивная вода с "Фукусимы" может повлиять на Олимпиаду-2020

Правительство Японии пока не торопится выполнять ультиматум. Ведь еще в сентябре 2013 года, когда принималось решение о том, где пройдут Олимпийские игры в 2020 году, премьер-министр страны Синдзо Абэ уверял всех в том, что ситуация после аварии на "Фукусиме-1" находится под контролем, и поэтому решение было принято в пользу Японии. Во время посещения АЭС в сентябре этого года Абэ находился у разрушенных реакторов без специальных средств защиты и повторял журналистам, что преодоление последствий аварии на АЭС полностью под контролем.

Заявлять в этой ситуации о том, что радиоактивную воду придется сливать в Тихий океан, было бы крайне неудачным. Это привело бы, как минимум, к бурной дискуссии о здоровье атлетов, которые приедут на предстоящие Олимпийские игры в Токио. Серфингисты, например, будут бороться за медали в Цуригасаки на Тихом океане, что в 250 километрах южнее "Фукусимы".

Проблема радиоактивной воды демонстрирует, какова в Японии на самом деле ситуация вокруг атомных электростанций. Нынешнее правительство страны хочет до 2030 года увеличить количество энергии, вырабатываемой атомными электростанциями на 20-22 процента, чтобы Япония могла достичь своих целей по защите климата. Островное государство не может по примеру Европы покупать электроэнергию у соседей. АЭС, которые не производят диоксид углерода (СO2), должны постепенно заменить электростанции, которые используют уголь для выработки энергии. Для этого необходимо, чтобы были введены в эксплуатацию 30 атомных станций. Пока же их только 6.

"Японское правительство поддерживает атомную энергетику как центральный компонент энергетической политики, нацеленной на сокращение выбросов СО2", — говорит аналитик из исследовательского института Fujitsu в Токио Мартин Шульц (Martin Schulz). Но после аварии на "Фукусиме" такой курс больше не совпадает с реальностью: и с настроениями местных жителей, выступающих против ядерной энергетики, и с выводом из строя старых АЭС, поясняет эксперт. В 2020 году четырем из девяти недавно запущенных в Японии ядерных реакторов, грозит отключение, потому что они не защищены должным образом от террористической угрозы. 24 АЭС были окончательно выведены из строя. 15 реакторов получили новую лицензию, необходимую для эксплуатации.

Новые лица в политике решат проблему ядерной энергетики в Японии?

Премьер-министр Абэ решил привлечь к решению проблемы новые лица. В середине сентября он назначил на пост министра охраны окружающей среды и по делам чрезвычайных ситуаций в атомной сфере Синдзиро Коидзуми. После назначения известного в Японии политика, сына бывшего премьер-министра на этот министерский пост газета Financial Times написала в своей статье, что Коидзуми-младший получил "кубок с радиоактивной водой". Но премьер Абэ хорошо продумал этот политический ход.

Коидзуми, в отличие от Абэ и руководства компании TEPCO, пользуется доверием населения префектуры Фукусима, потому что в качестве госминистра часто посещал это регион после катастрофы и занимался вопросами его восстановления. Его жена Кристель Такигава даже привезла из Фукусимы золотистого ретривера, который теперь живет в доме вступивших в августе в брак Синдзиро и Кристель. И Абэ делает ставку на то, что новому министру удастся воплотить в жизнь инициативу по откачке воды с "Фукусимы" в Тихий океан.

Но 38-летний политик пока никак не озвучил свою позицию относительно загрязненной воды, говоря о том, что сейчас его главная задача — построить отношения с жителями Фукусимы. На своей первой пресс-конференции он также заявил, что будет думать о том, как вывести из строя все АЭС в стране, а не о том, как их сохранить.