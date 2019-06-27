27.06.2019, 21:55

Планируете отдых на природе? Скачайте незаменимое приложение от RMK


rus.delfi.ee
EST
Планируете отдых на природе? Скачайте незаменимое приложение от RMK
RMK

Теперь все любители природы могут скачать новое мобильное приложение RMK, которое упростит передвижение на природе и планирование маршрутов. С помощью нового приложения любители походов получат необходимую информацию о ближайших туристических тропах, возможностях разбить палатку и развести костер, а также о других объектах RMK, которые можно посетить на территории государственных лесов.

По словам тематического руководителя RMK в сфере информации о природе Кайди Йыэсалу, новое приложение создано с учетом потребностей тех, кто любит передвигаться на природе.

”RMK является основным создателем размеченных походных троп в Эстонии, поэтому мы должны обеспечить людям легкий доступ к информации о том, какие возможности отправиться в поход у них есть. Поскольку современный мир перешел с компьютеров на мобильные телефоны, наступило время и для RMK быть там, где все — в мобильном телефоне”, — поясняет Йыэсалу предысторию создания нового приложения. В качестве одного из важных аспектов Йыэсалу приводит удобство для пользователя. ”Если сделать информацию об отдыхе в Эстонии более доступной для людей, то, может, в какой-то момент люди вместо того, чтобы куда-то лететь, предпочтут ознакомиться с местными возможностями для отдыха. Это в свою очередь сбережет окружающую среду за счет сокращения перелетов и позволит людям ближе знакомиться с родной природой”, — добавила Йыэсалу.

В новом приложении собрана важная информация, которая может понадобиться отдыхающим на природе. В приложении есть разметка походных троп, месторасположение всех туристических объектов RMK, информация о том, как добраться до места, комплектация объектов и фотографии. Приложение также позволяет посредством позиционирования пользователя находить ближайшие к человеку объекты. Если кто-то захочет заняться поиском объектов RMK по конкретным районам, то и такая возможность имеется. Большим бонусом является карта Земельного департамента, используемая в качестве базовой карты приложения, на которой отмечены даже самые маленькие дорожки и тропинки.

Поскольку популярность передвижения на природе набирает обороты, важно обеспечить безопасность людей, путешествующих по походным тропам, и уменьшить их шансы заблудиться. Будучи в походе, с помощью разметки тропы, отображаемой в новом приложении на карте можно следить за своей траекторией движения, и, таким образом, быть уверенным, что вы на верном пути.

”Если во время лесного похода вы отклонитесь от тропы, то с помощью карты в приложении можно легко вернуться на правильный путь”, — заверяет Йыэсалу.

Новое приложение RMK ”RMK Loodusega koos” можно использовать на эстонском, русском и английском языках, оно работает на устройствах с iOS и Android. Приложение разработало предприятие CGI Eesti, оказывающее услуги в сфере ИТ и бизнеса.

На попечении RMK (Центра управления государственными лесами) находится приблизительно 30% всей территории Эстонии, на которой расположено 47% лесов страны. RMK — это организация, которая занимается сохранением, защитой и управлением принадлежащим эстонскому государству лесом и другими разнообразными природными сообществами. RMK выращивает лес, сохраняет природные ценности, зарабатывает государству доход управлением лесом, создает возможности для передвижения на природе и занимается просветительской деятельностью в сфере окружающей среды.

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