Планируете отдых на природе? Скачайте незаменимое приложение от RMK

В новом приложении собрана важная информация, которая может понадобиться отдыхающим на природе. В приложении есть разметка походных троп, месторасположение всех туристических объектов RMK, информация о том, как добраться до места, комплектация объектов и фотографии. Приложение также позволяет посредством позиционирования пользователя находить ближайшие к человеку объекты. Если кто-то захочет заняться поиском объектов RMK по конкретным районам, то и такая возможность имеется. Большим бонусом является карта Земельного департамента, используемая в качестве базовой карты приложения, на которой отмечены даже самые маленькие дорожки и тропинки.

Поскольку популярность передвижения на природе набирает обороты, важно обеспечить безопасность людей, путешествующих по походным тропам, и уменьшить их шансы заблудиться. Будучи в походе, с помощью разметки тропы, отображаемой в новом приложении на карте можно следить за своей траекторией движения, и, таким образом, быть уверенным, что вы на верном пути.

”Если во время лесного похода вы отклонитесь от тропы, то с помощью карты в приложении можно легко вернуться на правильный путь”, — заверяет Йыэсалу.

Новое приложение RMK ”RMK Loodusega koos” можно использовать на эстонском, русском и английском языках, оно работает на устройствах с iOS и Android. Приложение разработало предприятие CGI Eesti, оказывающее услуги в сфере ИТ и бизнеса.

На попечении RMK (Центра управления государственными лесами) находится приблизительно 30% всей территории Эстонии, на которой расположено 47% лесов страны. RMK — это организация, которая занимается сохранением, защитой и управлением принадлежащим эстонскому государству лесом и другими разнообразными природными сообществами. RMK выращивает лес, сохраняет природные ценности, зарабатывает государству доход управлением лесом, создает возможности для передвижения на природе и занимается просветительской деятельностью в сфере окружающей среды.