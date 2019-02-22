"Песика" оставить нельзя: спасенного из реки Пярну волка выпустили обратно в лес

Хотя волк и позволил человеку спасти себя из холодной воды и позже спокойно ехал в машине, это еще не означает, что дикое животное захочет и дальше иметь дело с людьми.

”Вряд ли ему понравилось то, что его повезли в машине и одели на него ошейник. Не знаю, сколько он их этого помнит, скорее всего он был от всего этого крайне шокирован. Время покажет, как он будет относиться к людям, будет ли он их избегать или нет", — объяснил специалист Агентуры окружающей среды Марко Кюбарсепп.

По его словам, самый правильный вариант — вернуть волка туда, где он, скорее всего, живет, что и было сделано. На него надели специальный ошейник для отслеживания с GPS-сигналом.