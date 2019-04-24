24.04.2019, 17:30

Первая толока Месячника благоустройства пройдет в Ярвеском лесу


rus.delfi.ee
EST
Talgud Raadil
фото иллюстративноеFoto: Kiur Kaasik

Толока открытия Месячника благоустройства начнется 26 апреля в 14 часов в Ярвеском лесу. В ней по традиции примут участие члены городской управы и сотрудники городских учреждений, но приветствоваться будет участие всех желающих.

Ярвеский лес расположен между озером Юлемисте и Пярнуским шоссе. Создание его на песчаных пустырях у озера началось в конце 70-х годов позапрошлого века. К 1918 году были засажены лесом 184 гектара земли. Во время толоки планируется убрать накопившийся за зиму мусор с 19,2 гектара.

Весенние месячники благоустройства официально проводятся в Таллинне с 1991 года. Подробная информация о них доступна на сайте.

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