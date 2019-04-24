Первая толока Месячника благоустройства пройдет в Ярвеском лесу

Ярвеский лес расположен между озером Юлемисте и Пярнуским шоссе. Создание его на песчаных пустырях у озера началось в конце 70-х годов позапрошлого века. К 1918 году были засажены лесом 184 гектара земли. Во время толоки планируется убрать накопившийся за зиму мусор с 19,2 гектара.

Весенние месячники благоустройства официально проводятся в Таллинне с 1991 года. Подробная информация о них доступна на сайте.