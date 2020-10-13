ООН: Изменение климата увеличивает число природных катастроф

С 2000 по 2019 год Бюро ООН зарегистрировало во всем мире 7348 крупных природных катастроф — почти вдвое больше, чем за период с 1980 по 1999 год. Почти три тысячи бедствий произошли в Азии, 1800 — на американском континенте и около одной тысячи — в Африке. Значительно выросло количество землетрясений, цунами и катастроф, вызванных главным образом климатическими изменениями, — с 3600 до почти 6600.

От одних только волн экстремальной жары умерли 165 тысяч человек. Всего же от природных катастроф пострадали 4,2 млрд человек — на один миллиард больше, чем за предшествовавшее двадцатилетие. Экономический ущерб от бедствий достиг 3 триллионов долларов. Авторы доклада отмечают, что реальный ущерб, очевидно, значительно выше, поскольку многие страны, особенно, в Азии и Африке, не публикуют данных об экономических последствиях природных катастроф.

"Мы разрушаем, прекрасно осознавая, что мы делаем. Это — единственный вывод, который можно сделать, проанализировав катастрофы последних 20 лет", — констатировала глава Бюро ООН по сокращению риска бедствий Мами Мицутори. Она призвала правительства прилагать более энергичные усилия для предотвращения климатических рисков.

"Очень важно прислушиваться к научным знаниям и предупреждениям и, соответственно, инвестировать в предотвращение, адаптацию к климатическим изменением и подготовке к природным катастрофам", — подчеркнула Мицутори.