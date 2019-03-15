Они уже рядом! Совсем скоро в Эстонию может прибыть хищный енот-полоскун. Виноваты американские солдаты?

”В Литве это животное уже есть. В последний сезон в Германии насчитали 70 000 енотов! Это уже эпидемия”, — поведал эксперт Андрес Лиллемяэ.

Этот вид енота родом из Америки. Американские солдаты, прибывшие на базы в Германию, брали его с собой в качестве домашнего животного.

”Также они прибыли и через зоомагазины. В один момент они попали в дикую природу и начали размножаться. За последнее десятилетие их популяция увеличилась в разы”, — добавил Лиллемяэ.