15.03.2019, 19:50
Они уже рядом! Совсем скоро в Эстонию может прибыть хищный енот-полоскун. Виноваты американские солдаты?
Шакалы давно обосновались в Эстонии, и к ним уже все привыкли. Но это еще не все: вскоре в Эстонию может прибыть енот-полоскун!
”В Литве это животное уже есть. В последний сезон в Германии насчитали 70 000 енотов! Это уже эпидемия”, — поведал эксперт Андрес Лиллемяэ.
Этот вид енота родом из Америки. Американские солдаты, прибывшие на базы в Германию, брали его с собой в качестве домашнего животного.
”Также они прибыли и через зоомагазины. В один момент они попали в дикую природу и начали размножаться. За последнее десятилетие их популяция увеличилась в разы”, — добавил Лиллемяэ.